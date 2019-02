Gerstetten Fertighaus mit Schadstoffen: Wie aus einem Traumhaus ein Albtraum-Haus wurde

Gerstetten / Christine Weinschenk

Mit Schadstoffen belastet und unbewohnbar – seit elf Jahren steht ein Fertighaus in Gerstetten leer. Besitzerin und Hersteller streiten unerbittlich vor Gericht. Ein Rekonstruktionsversuch.

Von verhärteten Fronten zu sprechen, ist in diesem Fall mehr als untertrieben. Seit Jahren überziehen sich die Hausbesitzerin, Frau H., und ein Bauunternehmen aus der Region mit gegenseitigen Anschuldigungen und Klagen. Für Frau H. ist ihr Haus in Gerstetten längst zum Lebensthema geworden. Die Gründe sind nachvollziehbar: großer finanzieller Schaden und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Für den Hersteller des Fertighauses geht es ebenfalls um Geld – in Form von möglichen Schadenersatzansprüchen – und nicht zuletzt auch um die Reputation des Unternehmens. Was in den vergangenen Jahren passiert ist, lässt sich schwer rekonstruieren. Spricht man mit den Parteien, erhält man stapelweise Material – Gutachten, Gerichtsprotokolle, Vorschriften zu Baubestimmungen. Ein Versuch der Aufarbeitung.

Der Traum vom Eigenheim

Alles begann mit einem Traum, den viele haben: dem Traum vom eigenen Haus. Mit viel Liebe zum Detail plante Frau H. ihr neues Heim. Sie hatte genaue Vorstellungen – nicht nur optische. „Man hatte in der Vergangenheit viel Negatives über Fertighäuser und erhöhte Schadstoffwerte gelesen“, erklärt sie. „Es war mir deshalb wichtig, dass besonders schadstoffarme Materialien beim Bau verwendet werden.“ Sie recherchierte, las von einem Gütesiegel des Tüv Rheinland für schadstoffarme Gebäude und entschied: Nach diesen Kriterien soll ihr Traumhaus aus Holz gebaut werden.

Frau H. holte Angebote verschiedener Fertighaushersteller ein. „Von einem wurde mir gesagt, man habe das Qualitätssiegel zwar nicht, könne das Haus aber nach denselben Kriterien bauen“, erinnert sie sich. Man hielt diese mündliche Zusage als recht unkonkret formulierten Vertragszusatz fest und Frau H. unterschrieb.

Geruch nach Chemikalien

2007 zog sie mit ihrem damals zehnjährigen Sohn in das Haus ein. „Wir haben schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Der Geruch nach Chemikalien war unerträglich, in manchen Zimmern konnten wir uns gar nicht aufhalten.“ Schon nach wenigen Wochen stellten sich körperliche Beschwerden ein – darunter Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung. Je länger Familie H. im Haus lebte, desto schlimmer seien die Beschwerden geworden. „Ich hatte Lähmungserscheinungen, konnte irgendwann kaum noch fehlerfrei sprechen oder schreiben. Mein Sohn bekam Fieber und musste sich jeden Morgen übergeben.“ Nach knapp einem Jahr in den eigenen vier Wänden sei man aus dem Haus geflohen.

Schwindel und Erbrechen

Frau H. vermutete schon früh Schadstoffe im Haus und monierte beim Hersteller. Dieser habe Mängel jedoch kategorisch abgestritten – und bestreite sie bis heute. „Und dabei gibt es mittlerweile mehrere Gutachten, die belegen, dass die Luft im Haus mit einem Mix aus verschiedenen Schadstoffen belastet ist, die teilweise auch über den gesetzlichen Grenzwerten liegen“, sagt sie. Darunter Formaldehyd, ein Gas, das die Schleimhäute reizt und als krebserregend gilt. Außerdem Terpene, organische Moleküle, die Nadelhölzer den typischen Geruch verleihen. Sie werden auch als Lösungsmittel in Lacken und Klebern eingesetzt. Bei höherer Konzentration in der Raumluft können die ätherischen Öle die Atemwege reizen, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen hervorrufen.

Was sagt das Unternehmen dazu? „Wir haben für unsere Häuser eine Auswahl an Materialen zu treffen, die bauaufsichtlich zugelassen und per Zertifikat von den Herstellern nachgewiesen schadstoffarm sind“, so der Geschäftsführer. „Unser Lieferant für Bauholz setzt nur unbehandeltes Holz ein. Die Emissionen des Fichtenholzes als Naturbaustoff sind natürlich und aus Zimmerersicht nicht vermeidbar.“ Auch der Lieferant der Holzwerkstoffplatten sei renommiert, es handle sich um eine der besten wählbaren Platten auf dem Markt und die geforderten Werte an Emissionen würden weit unterschritten.

„Wir sind nicht verantwortlich“

Die Konzentration der Terpen- und Formaldehydwerte im Haus von Frau H. sei nicht normal, aber die Quelle müsse gefunden werden, so der Geschäftsführer. „Wir bestreiten, dass wir für die Ursache verantwortlich sind. Und unser Holzwerkstoffplatten-Zulieferer fühlt sich auch dann erst verantwortlich, wenn tatsächlich nachgewiesen ist, was beziehungsweise welche Platten verantwortlich sind.“ Der Geschäftsführer sieht den Naturbaustoff Holz an den Pranger gestellt. Es sei für einen Fertighausbauer und für alle Unternehmen, welche Konstruktionsvollhölzer für ihre Produkte verwenden, unmöglich, Nachforschungen anzustellen, aus welchem Wald das Holz wann und auf welche Art und Weise eingeschlagen und verarbeitet wurde.

Potenzielle Gesundheitsgefahr

Für Frau H. ist allerdings klar: „Das sind bloße Behauptungen und das Gegenteil ist durch einen Gerichtsgutachter des Landgerichts Ellwangen längst bestätigt.“ Tatsächlich erging im Juli vergangenen Jahres ein Teil- und Grundurteil des Landgerichts, das der HZ vorliegt. Dieses gibt der Klägerin Recht und stellt „dem Grunde nach“ fest, dass das Haus aufgrund der hohen Schadstoffbelastung und daraus resultierenden potenziellen Gesundheitsgefahr unbewohnbar sei – und auch beim Einzug schon unbewohnbar war. Der Hersteller habe diesen Zustand schuldhaft herbeigeführt und sei für den entstandenen damit schadenersatzpflichtig. Über die Höhe müsse jedoch in weiteren Betragsverfahren verhandelt werden.

Der Fertighaushersteller legte daraufhin Berufung beim Oberlandesgericht in Stuttgart ein. Man hält die Entscheidung des Erstgerichts für fehlerhaft. Außerdem seien die Ansprüche der Klägerin verjährt. Für das Unternehmen geht es darum, die „Verschuldensfrage“ erneut zu klären. „Wenn in den Platten Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe verwendet wurden, welche nicht hätten verwendet werden dürfen, wären wir durch die Auswahl nicht ursächlich für die Schadstoffwerte verantwortlich.“ Der Geschäftsführer verweist auch darauf, dass der Innenausbau des Hauses von Frau H. in Eigenleistung erbracht wurde und die dabei verwendeten Materialen vom Sachverständigen nicht geprüft worden seien.

Auch dieses Argument ist Frau H. bekannt. Ebenso ist in der Urteilsbegründung des Landgerichts zu lesen, dass der Haushersteller „Geruchsauffälligkeiten“ unter anderem auf Bodenbeläge, Möbel, Gardinen oder Putzmittel zurückführt, die Frau H. selbst ins Haus eingebracht hat. 2015, so Frau H., habe das Gericht daraufhin jedoch entschieden, dass Möbel und Bodenbeläge aus dem Haus entfernt werden müssen, damit eindeutig festgestellt werden könne, dass das Haus selbst die Schadstoffe ausdünstet. „Das ist durch den gerichtlichen Sachverständigen dann auch bestätigt worden.“

Verschlepptes Verfahren?

Im Laufe des Verfahrens stellte der Anwalt des Unternehmens eine Vielzahl von Beweisanträgen. Für Frau H. ist klar: „Das Ziel war, den Prozess Jahr um Jahr zu verschleppen und das ist auch gelungen.“ 2010 habe das Unternehmen noch beim Landgericht feststellen lassen wollen, dass der Bau eines besonders schadstoffarmen Hauses niemals vereinbart worden war. „Erst nach zwei Jahren wurde das vom Gericht zurückgewiesen und ich konnte endlich selbst Klage einreichen.“

Man habe versucht, sich außergerichtlich mit Frau H. zu einigen, hält der Geschäftsführer dagegen. „Wir hätten das Haus zu dem Preis zurückgekauft, den Frau H. bezahlt hat. Aber sie wollte mehr Geld generieren und darauf haben wir uns nicht eingelassen.“ Frau H. bestreitet das. Es sei das Unternehmen gewesen, dass sich nicht auf angemessene Vergleichsvorschläge eingelassen habe.

„Der Rechtsstreit blockiert seit Jahren mein Leben“, resümiert Frau H. „Mein ganzes Geld steckt in diesem Haus und es steht seit elf Jahren leer. Ich kann es weder vermieten, noch bewohnen, noch verkaufen.“ Die Kosten für den Hausbau und die finanziellen Folgeschäden summierten sich auf einen siebenstelligen Betrag. „Geld, das mir zum Leben fehlt. Durch meine angeschlagene Gesundheit habe ich sogar meine Arbeit verloren. Die Ohnmacht angesichts dieser Ungerechtigkeiten macht mich nicht nur verzweifelt, sondern auch wütend. Und jetzt sollen meine Ansprüche auch noch verjährt sein.“ Ob dem so ist, darüber wird nun das Oberlandesgericht Stuttgart entscheiden. Das Urteil wird laut einer Pressesprecherin in den kommenden Wochen erwartet.