Ab 2021 soll es zwischen Herbrechtingen und Giengen eine neue Bus-Pendellinie geben. Die vorgeschlagene Route führt dabei jedoch über einen Weg, den es gar nicht gibt.

Wer sich auf Google Maps verlässt, ist mitunter verlassen: Das musste auch Stephan Kroll von der Nahverkehrsberatung Südwest feststellen, als er dem Herbrechtinger Gemeinderat vergangene Woche die überarbeitete Linienführung der geplanten neuen Busverbindung nach Giengen vorstellte.

Denn: Die von dem Verkehrsplaner vorgeschlagene Route führt über einen Feldweg, der eigentlich gar nicht befahrbar ist – weil es ihn nämlich nicht mehr gibt.

Die geplante neue Linie 63 soll ab 2021 im Rahmen des Linienbündels Süd die Stadt Herbrechtingen mit Giengen verbinden und dabei auch den Industriepark A 7 anfahren. Vorgesehen ist, dass der Bus zwischen dem Herbrechtinger Wohngebiet Kirchhöfle und der Giengener Südstadt pendelt. Auf der von Kroll vorgestellten Strecke sollte der Bus dabei über die Hermaringer Steige und den Teddy-Kreisel ins Industriegebiet fahren und von dort über den Starenweg weiter nach Giengen.

Alternative über Wendekreisel

„Sie waren wahrscheinlich gar nicht vor Ort, um sich das mal anzuschauen – denn da würde man Ihnen aufs Dach steigen, wenn dort plötzlich ein Bus durchfährt“, sagte CDU-Stadtrat Dieter Mathes. Denn während die Strecke, wenn man sie sich beim Online-Kartendienst Google Maps anzeigen lässt, durchaus befahrbar ist, zeigt sich vor Ort schnell: Dort ist kein Durchkommen – schon gar nicht für einen Bus.

Darauf machte Andreas Hof von den Freien Wählern den Vorschlag, dass der Bus stattdessen die von der Nahverkehrsberatung vorgeschlagene Alternativroute befahren könne, wobei der Bus auf dem Wendehammer an der Straße Am Bühlfeld umkehren und über die B 492 und die Ulmer Straße nach Giengen fahren würde.

Keine Nachteile für Giengen

Die beiden im Industriepark vorgesehen Haltestellen könnten so trotzdem angefahren werden. „Für die Stadt Giengen entstehen dadurch keinerlei Nachteile“, sagte Bürgermeister Dr. Bernd Sipple, woraufhin der Gemeinderat den Antrag einstimmig befürwortete. Kroll sicherte dabei zu, dass dadurch keine entscheidenden Mehrkosten entstehen, allerdings müsse die Planung noch mit der Stadt Giengen abgestimmt werden.

Grundsätzlich geht es bei dem Thema um die Kostenübernahme zu den bereits im Dezember beschlossenen Angebotsverbesserungen des Linienbündels Süd. Hintergrund ist die kreisweite Neuvergabe von Konzessionen für Buslinien im Nahverkehr für den Zeitraum von zehn Jahren. Herbrechtingen wie Giengen gehören zum Linienbündel Süd, das ab 1. August 2021 einen neuen Betreiber haben wird. Die Ausschreibung, auf die sich die Betreiber bewerben können, soll dabei 27 Monate vorher erfolgen.

Auch innerorts soll sich der Nahverkehr verbessern

Neben einer Pendellinie zwischen Herbrechtingen und Giengen hatte der Gemeinderat Ende 2018 außerdem beschlossen, dass der Bereich Vohenstein - Stangenhau besser erschlossen werden und der Busverkehr zwischen den Ortsteilen verdichtet werden solle. Dazu sollen die HVG-Linien 60 und 61 laut dem von Kroll vorgestellten Plan der Nahverkehrsberatung Südwest künftig linienübergreifend neu geordnet werden, sodass im halbstündlichen Takt künftig ein Bus von Herbrechtingen nach Heidenheim und in die umgekehrte Richtung fährt.

So soll die Linie 60 künftig stündlich zur Minute 30 vom Heidenheimer ZOB über Mergelstetten und die B 19 direkt nach Herbrechtingen fahren, während die Linie 61 stündlich zur Minute 5 am ZOB startet und über Bolheim nach Herbrechtingen fährt. „Ziel ist, dass die Gemeinde überall gleichermaßen an das Liniennetz angebunden ist“, erklärte Kroll. Dadurch sei es nun auch möglich, direkt von der Linie 61 in die 63 umzusteigen, um dann in den Gewerbepark zu fahren.