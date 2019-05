Lediglich die CDU muss einen Sitz im Herbrechtinger Gemeinderat einbüßen und hat nun noch fünf, die Freien Wähler haben weiterhin 13, die SPD bleibt bei vier. Zudem sind ein paar neue Gesichter im Gremium.

Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde im Herbrechtinger Gemeinderat wirklich alles beim Alten bleiben. Gegen 14 Uhr konnte man das vorläufige Endergebnis der Wahl auf der städtischen Homepage einsehen: 13 Sitze für die Freien Wähler, sechs für die CDU und vier für die SPD – wie gehabt. „Ich bin glücklich und stolz, dass wir nicht ganz verkackt haben“, sagte Manfred Strauß, der Fraktionsvorsitzende der CDU, zu diesem Zeitpunkt noch freudig.

Doch keine fünf Minuten später wich die Freude der Verwunderung: Plötzlich hatte die CDU nur noch fünf Sitze. Was war passiert? Julia Baamann, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales, erklärte: „Es hat noch ein Briefwahlbezirk gefehlt.“ Der sei auf der Homepage noch nicht sofort durchgeschlagen und deshalb habe sich das Ergebnis noch einmal geändert. „Vorher hatte die CDU noch einen Ausgleichssitz, der aber nach der Auszählung dann weggefallen ist“, so Baamann.

Enttäuschung bei der CDU

Ein herber Rückschlag für Strauß, hatte der sich doch zuvor noch gefreut, dass sich der bundesweite Trend nicht auf die Herbrechtinger CDU ausgewirkt hat: „Natürlich sind wir jetzt enttäuscht. Einen Sitz zu verlieren, ist nicht schön. So sind wir die Einzigen, die verloren haben. Aber es war des Wählers Wille.“ Die Nachricht müsse er erst mal verdauen.

Ob er den Fraktionsvorsitz weiterhin innehaben wird, ließ er offen. „Das wird sich zeigen“, so Strauß. Eine Veränderung ist jedenfalls sicher: Für die beiden ausgeschiedenen Gemeinderäte Michael Lehmann und Georg Buck rückt Thomas Österle ins Gremium.

Freude bei den Freien Wählern

Durchaus zufrieden mit dem Wahlergebnis zeigte sich indes Martin Müller, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Trotzdem relativierte er seine Freude: „Ich hätte mir mehr Veränderung vorstellen können, weil wir ja doch einige junge Kandidaten auf der Liste hatten. Zwar spricht das Ergebnis für den alten Gemeinderat, aber für die Neuen ist es natürlich schade, weil die auch mit tollen Ideen und großem Engagement dabei waren.“

Auch für ihn ist noch nicht sicher, ob er Fraktionsvorsitzender bleibt: „Das entscheidet die Fraktion bei der konstituierenden Sitzung Ende Juni. Aber so oder so bin ich mir sicher, dass wir mit einem neuen Bürgermeister und einem neuen Gemeinderat wieder einiges in Herbrechtingen bewegen können.“

Da sich Peter Aufleger, Gerhard Bahle und Verena Leibersberger nicht mehr für die Wahl hatten aufstellen lassen, gibt es nun auch bei den Freien Wählern neue Gesichter: Christine Nusser für Bolheim, Matthias Sturm und Günter Thierer für Herbrechtingen. Für Eselsburg, dessen Sitz zuvor unbesetzt war, kommt Peter Gentner.

SPD nicht ganz zufrieden

Ähnlich wie Müller sieht es Walter Fuchslocher, der Fraktionsvorsitzende der SPD, für die tatsächlich alles beim Alten geblieben ist: „Es sind viele alte Gemeinderäte wieder reingekommen, statt dass die junge Generation mal ans Steuer kommt.“ Für sie wäre es laut Fuchslocher an der Zeit gewesen, in die Fußstapfen der Vorgänger zu treten. „Und ich bin etwas enttäuscht, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben, einen Sitz mehr zu kriegen.“ Über das Ergebnis der CDU ist Fuchslocher, der gerne weiterhin Fraktionsvorsitzender bleiben würde, nicht allzu traurig: „Das ist keine Schadenfreude, aber das sind die, die sparen wollen, obwohl man es eigentlich nicht muss.“

Die Stimmenkönige

Insgesamt setzen die Herbrechtinger auf altbewährte Kandidaten. Zugpferd bei den Freien Wählern war wie schon bei der Wahl vor fünf Jahren Hermann Mader. Der frühere Beigeordnete der Stadt Herbrechtingen und ehemalige Landrat konnte allein 5199 Stimmen sammeln. Erster Mann in der Fraktion der Freien Wähler ist der Bolheimer Martin Müller. Er punktete an seinem Wohnort mit 4722 Stimmen. Bei der CDU ist Dieter Mathes Stimmenkönig. Auf ihn entfielen 2623 Stimmen. Bei der SPD darf diesen Titel Walter Fuchslocher mit 2942 Stimmen führen.