Das Aushängeschild Dischingens ist mit sich und dem Publikum mehr als zufrieden. Bei der Hauptversammlung wurde das Präsidium nun in der Rekordzeit von drei Minuten einstimmig wiedergewählt.

Wenn es nur in allen Vereinen Dischingens so prima laufen würde, dürfte Bürgermeister Alfons Jakl vermutlich gedacht haben, als er auf dem Höhepunkt der Hauptversammlung des Faschingsvereins Dischingen (FVD) am Freitagabend im Sportheim die Frage nach der Entlastung stellte. Alle waren hochzufrieden. Es gab weder eine Wortmeldung noch irgendein Murren. Ralf Eberhardt wurde als Präsident ebenso wiedergewählt wie der Vorsitzende Bernd Greiner, die Schriftführerin Yvonne Greiner und die Ausschussmitglieder Jürgen Hartmann und Stefan Kapfer. Außerdem wurde die Dienstzeit der Kassenprüfer Karlheinz Klug und Hubert Kohler verlängert.

Zufriedenstellende Mitgliederentwicklung

Die Versammlung wurde dann auch nicht mit dem Vortrag des Protokolls der letztjährigen Hauptversammlung „gelangweilt“. Schriftführerin Yvonne Greiner: „Wer wissen will, was wir letztes Jahr geschwätzt haben, kann hier vorne im Protokoll nachlesen.“ In ihrem Kurzvortrag ging sie vor allem auf die Mitgliederentwicklung im Faschingsverein ein, mit der die Dischinger sehr zufrieden sein können: 567 Mitglieder sind es. Davon sind deutlich mehr als 200 aktiv. Die Zahl derer, die sich dem FVD verschrieben haben, steigt also stetig an bzw. bleibt konstant. Im Vergleich zum Bericht bei der Hauptversammlung im Jahr 2018 kam zwar nur eine Person hinzu, in den vergangenen Jahren dafür mehr als 40. So zählte man im Jahr 2014 nämlich noch 522 Mitglieder.

Wie Vorsitzender Bernd Greiner berichtete, war 2018 mit der Kampagne „Fantasia“ ein überaus erfolgreiches Jahr. Sämtliche Veranstaltungen seien ausverkauft, also hervorragend besucht gewesen. Zum elften Mal habe man nach dem Faschingsumzug eine Megafete im Festzelt ausgerichtet. 124 Gruppen waren beim Umzug auf den Beinen bzw. auf den Rädern, reibungslos habe der Zeltbetrieb funktioniert. Die Wiedereinführung eines Kinderumzugs, so Greiner, sei ebenfalls ein Erfolg gewesen und der Faschingsgottesdienst mit Pfarrer Dr. Dietmar Horst klinge heute noch nach.

Einzelne Gruppen ziehen Bilanz

Die Vereinsbilanz ist natürlich auch geprägt von den unterschiedlichen Gruppen. Caro Hüll listete für die Garden und Tanzmariechen die (beachtliche) Zahl der Trainingsstunden und verschiedene Auftritte bei Bällen oder Umzügen in der Region auf. Veronika Hausch sprach von den Hofnarren, die vor allem beim großen Umzug ein Auge darauf haben, dass vom Volk am Straßenrand keiner unter die Räder kommt. Dario Mundinger informierte seitens des Elferrats über den Wagenbau und die Hallendekoration. Stefan Strom sprach als Vizechef über die Auftritte des Fanfarenzugs, für den die Beschaffung neuer Uniformen 2018 ein großes Thema war. Die 19 Musiker hätten sich bei 30 Musikproben auf ihre nicht zu überhörenden Auftritte vorbereitet. Stefan Kapfer hat mit den Eisbühl-Goischtern die zahlenmäßig größte Gruppe beieinander. 65 Aktive mischten als Maskenträger bei zwölf Umzügen und anderen Auftritten die Leute mächtig auf.

93 000 Euro an Einnahmen

Und außerhalb der Faschingszeit? Auch da sei der Faschingsverein aktiv. Während hinter den Kulissen schon für die Auftritte im kommenden Jahr geübt werde, zeige man bei diversen Ereignissen in der Gemeinde Flagge. Beim Marktplatzfest sei der Faschingsverein der Verein mit den meisten (ehrenamtlichen) Arbeitsstunden, betonte Greiner selbstbewusst. Beim Kinderferienprogramm mache man auch mit und beim Tag des offenen Denkmals sowieso.

Die meiste Arbeit hatte 2018 aber wohl Schatzmeister Klaus Randler. Insgesamt verbuchte er rund 93 000 Euro an Einnahmen, denen 88 091 Euro Gesamtausgaben gegenüberstanden. 2019 dürfte bei den Finanzen den bislang gekannten Rahmen sprengen, kündigte er an.

„Kaum mehr zu toppen“

Bürgermeister Alfons Jakl zeigte sich mehr als beeindruckt von den Berichten. Der Faschingsverein sei schon so etwas wie ein Kleinunternehmen – angesichts einer Bilanz, die an die 100 000 Euro heranreicht. „Die Besucherzahlen allein in diesem Jahr beim Faschingsumzug lassen sich kaum mehr toppen“, sagte der Schultes und würdigte die Ausstrahlung des Faschingsvereins weit über den Kreis Heidenheim hinaus: „Ich habe großen Respekt vor all der hier geleisteten Arbeit.“