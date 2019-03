Dischingen Faschingsumzug: Hochburg läuft zur Hochform auf

Dischingen / Philipp Hruschka

Die Narren feierten sich und ihre Gäste auf den Straßen Dischingens, mit Musik, Kostümen und Süßigkeiten. Die Zuschauer kamen so zahlreich wie nie aufs Härtsfeld.

Da schlägt jedes Narrenherz höher: Insgesamt rund 2000 Teilnehmer von 128 Gruppen, Vereinen und Kapellen präsentierten sich am Sonntagnachmittag beim traditionellen Umzug des Faschingsvereins Dischingen (FVD) auf den Straßen der Gemeinde. Es war – gemessen an den angemeldeten Gruppen – der zweitgrößte Umzug beim FVD. Und Vereinspräsident Ralf Eberhardt konnte, was die Zahl der Zuschauer betrifft, am Ende sogar noch eins draufsetzen: „Das war heute der größte Umzug, den ich beim Verein erlebt habe“, lautete sein Fazit.

Motto: „Der letzte Schrei“

So waren in diesem Jahr deutlich über 10 000 Menschen in die Narrenhochburg auf dem Härtsfeld gepilgert, um tatkräftig beim Vertreiben des Winters mitzuhelfen. Dabei hatte sicher auch das Wetter eine Rolle gespielt. Dieses zeigte sich, abgesehen von einem teilweise kräftigen Wind, warm und vor allem: trocken. Daher trübte nichts die Feierlaune der Zuschauer, die dicht gedrängt die Dischinger Straßen säumten, um dem rund zweistündigen Umzug zuzusehen.

Und zu sehen gab es so einiges. Für dieses Jahr hatte man beim Faschingsverein „Der letzte Schrei“ als Motto gewählt. Dieses war gut zu erkennen am FVD-Wagen an der Spitze des Zugs, den zwei Narren mit aufgerissenen Mündern schmückten. Weniger schreiend als vielmehr rufend und winkend waren dann die Ehrengäste 2019 zu sehen. Auch der Dischinger Bürgermeister Alfons Jakl war natürlich dabei und fuhr im Auto mit der Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp (Grüne). Landtagsabgeordneter Martin Grath (Grüne), der im vergangenen Jahr bei seinem Kostüm noch aufs Modell „Koalition“ (grün-schwarz) gesetzt hatte, trat nun ganz in grün auf. Er fuhr mit dem SPD-Chef in Baden-Württemberg, Andreas Stoch.

Mit verschiedenen Mottowagen gaben die Narren auch in diesem Jahr ihren Kommentar zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen ab. Dem einen oder anderen Narren mag dabei – passend zum Motto – im Lauf des vergangenen Jahres das Schreien gekommen sein. Da war etwa ein großes Containerschiff zu sehen, aus dessen Schloten es glaubwürdig luftverschmutzend rauchte. Während dieses freie Fahrt auf den Weltmeeren habe, drohe hierzulande so manchem kleinen Dieselauto ein Fahrverbot, so die Botschaft.

Windkraft oder Atomstrom?

Mit elf „Flaschen“ auf dem Fußballfeld ordnete man zudem noch einmal die Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland ein. Eindrucksvoll dargestellt war auch der Braunkohleabbau beim Hambacher Forst. Ein funktionierender Schaufelradbagger arbeitete unablässig daran, auch das verbleibende Grün zunichte zu machen. Mit „Wind vs. Atom“ kehrte man schließlich in die eigene Nachbarschaft zurück. Den Adressaten dieses Wagens, gut erkennbar am sich drehenden Ortsschild Auernheims und Fleinheims, riet man: „Lieber Strom aus Wind als ein verstrahltes Kind.“

Insgesamt standen beim Umzug dennoch wieder vor allem die zahlreichen Teilnehmer von befreundeten Faschingsvereinen im Mittelpunkt – schon rein zahlenmäßig. Viele Gruppen waren mit holzgeschnitzten Masken unterwegs, die große Mehrheit von ihnen meist warzengesichtige Hexen. Sie entlocktem dem Publikum auch mit kleineren akrobatischen Einlagen kräftigen Applaus.

Einige der befreundeten Gesellschaften hatten auch, neben Maskengruppen und Kapellen, die eigenen Prinzenpaare dabei. Zu sehen waren unter anderem „Die Glinken“ aus Gundelfingen, die Faschingsfreunde Kösingen, die Faschingsfreunde Amerdingen, die Bachtalia, die Offonia, die Härtsfeldnarren aus Neresheim, die Narrenzunft Neresheim, die Schlossfinken Höchstädt-Blindheim, die Faschingsfreunde Mödingen, die Häfastädter Narra, die Finndonia, der Faschingshaufa Mörslingen, die Pfahlheimer Limesnarren sowie die Faschingsfreunde Oberbechingen.

Besuch aus der Nachbarschaft

Aus dem Kreis Heidenheim waren neben der großen Abordnung der Dischinger selbst auch die Herbrechtinger Wasserratza, die Oberberger Faschingslomba, die Itzelberger Pfannaglopfer, die Giengener Panscherhexen, die Buiga-Hexa Herbrechtingen, die Härtsfelder Waidäg, die Heidenheimer Felsenhexen sowie die Hermaringer Dorfhexa vertreten. Das Publikum indes machte keinen Unterschied zwischen nahen und fernen Nachbarn. Es begrüßte jede Gruppe lautstark mit ihrem jeweiligen Schlachtruf und wurde dafür zumeist mit Süßigkeiten belohnt. Auch nach Umzugsende musste noch niemand vom Fasching Abschied nehmen, denn im Festzelt des FVD ging die Party direkt weiter.