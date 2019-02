Kreis Heidenheim Faschingsball: Es knallt im Zauberwald

Kreis Heidenheim / pm

Bei drei Bällen sorgt der SV Bissingen für gute Laune.

Bissingen. „Es knallt und schallt im Zauberwald“. Das ist der Leitgedanke beim Faschingsball des Sportvereins Bissingen. Dieser findet am Samstag, 23. Februar, in der Mehrzweckhalle in Bissingen statt – dieses Jahr bereits zum 30. Mal. Die Organisatoren des Sportvereins haben sich sowohl bei der Dekoration als auch der Unterhaltung wieder einiges einfallen lassen. Die SVB-Girls und die SVB-Chaoten wollen mit ihren Auftritten für einen kurzweiligen Abend sorgen. Es spielt die Band Brenztal Power. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Es gibt keine Karten mehr im Vorverkauf, aber noch eine begrenzte Anzahl an der Abendkasse.

Am Sonntag, 24. Februar, findet der große Kinderfasching in der Mehrzweckhalle statt. Bei Livemusik vom Duo Koch Unterhaltung, einem Auftritt der Little Dancers und bei verschiedenen Spielen unter Leitung des SVB-Teams dürfen sich auch die Kleinen wie im Zauberwald fühlen. Einlass ist um 13.30 Uhr, Beginn um 14 Uhr.

Als dritte Faschingsveranstaltung des SV Bissingen findet am Freitag, 1. März, der Ü-30-Fasching des Sportvereins in der Mehrzweckhalle statt. Auch dieser Fasching steht unter dem Motto „Es knallt und schallt im Zauberwald“ und die Halle ist dementsprechend mottogetreu dekoriert. Für Stimmung sorgen das Duo Karacho, die SVB-Girls sowie die Einlage der Ü-30-Dancers. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Auch hierfür gibt es nur noch eine begrenzte Anzahl von Karten an der Abendkasse. pm