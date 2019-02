Heuchlingen / pm

Volles Haus in der Hungerbrunnenhalle: Beim Fasching des RSV feierten die Erwachsenen am Samstag unter dem Motto „Back to the Roots“. Das Duo Karacho sorgte für Stimmung, die Jedermann-Sportgruppe und aktive Fußballer für viele Lacher. Am Sonntag kamen die Kinder auf ihre Kosten. Viele Gäste, so die Einschätzung des RSV, kommen mittlerweile von außerhalb der Gemeinde. Spiele und Tänze sowie die Sportakrobaten des SV Mergelstetten sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag.