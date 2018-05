Dischingen Wanderer entdecken 40 Jahre alte Schildkröte am Härtsfeldsee

Dischingen / Guido Wekemann

Wanderer haben eine vermutlich 40-jährige Rotwangenschildkröte am Ufer des Dischinger Sees entdeckt. Wie das Weibchen dort wohl hinkam?

Ihr eigentlicher Lebensraum sind die Sumpflandschaften im Süden der USA. Im Dischinger Härtsfeldsee kommen Rotwangenschmuckschildkröten aber offenbar auch ganz gut zurecht. Jedenfalls sonnt sich im dortigen Uferbereich seit diesem Frühjahr ein wenig scheues Tier. Größe und Aussehen nach zu urteilen, handelt es sich bei der Schildkröte um ein Weibchen, etwa 40 Jahre alt.

Wie aber kam das Tier an den Härtsfeldsee? Hier gibt es eigentlich nur zweierlei Vermutungen: Die Schildkröte könnte entweder ausgesetzt worden sein, oder sie ist einem Freigehege entwichen. Nahrung findet sie im Härtsfeldsee genügend: Schnecken, Würmer, Insektenlarven und Pflanzen. Insbesondere ältere Wasserschildkröten fressen auch gerne die Löwenzahnblätter. Fische hingegen sind ihnen meist zu flink.

Was passiert im Winter?

Vor einer wachsenden Schildkrötenpopulation am Härtsfeldsee muss man sich aber nicht fürchten: So wird die Schildkröte vermutlich zwar Eier legen – ohne Geschlechtspartner bleiben diese aber unbefruchtet. Und selbst bei einem befruchteten Ei wäre eine erfolgreiche Entwicklung im Freiland auf dem Härtsfeld ausgeschlossen. Denn: In der kalten Jahreszeit friert der Härtsfeldsee vollständig zu. Zum Überwintern müsste das fast ausgewachsene wechselwarme Tier aber einen geeigneten Platz finden, an dem es mehrere Monate nicht gefriert, genügend feucht ist und es keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Auch in der Winterruhe brauchen diese Tiere nämlich Atemluft.

Also einfangen und entnehmen? Ein Eingriff in die natürlichen Abläufe ist rechtlich schwierig. Vermutlich wird die Natur also einfach ihren Lauf nehmen: Die nach Artenschutzrichtlinien geschützte Schildkröte wird am Härtsfeldsee die warme Jahreszeit verbringen, den einen oder anderen Wanderer oder Spaziergänger, der sie entdeckt, erfreuen. Und wenn die „Rotwange“ die kalte Jahreszeit je überstehen sollte, geht dieses kleine Naturerlebnis auf dem Härtsfeld eben in die Verlängerung.