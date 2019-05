Trotz der verregneten Erstauflage sind die Veranstalter zufrieden.

Kein Schaden ohne Nutzen: der Gewitterregen am Samstagnachmittag hat zwar den Kinderflohmarkt vom Innenhof des Klosters gleichsam weg gespült, dafür hatte die Musikschule während dieser guten Stunde im Kloster einen so nicht erwarteten Zulauf für ihren Schnuppertag. Trotz des Regengusses und der kühlen Temperaturen abends während der Open-Air-Konzerte, mit ihrem ersten Internationalen Klosterfest sind alle Veranstalter zufrieden.

Familienzentrum, Musikschule und Stadtbücherei hatten als dauerhafte Nutzer des Klosters ihre Kräfte und Kompetenzen gebündelt, um Gästen jeden Alters schöne Stunden in der Klosteranlage zu bieten. An die 300 Zuhörer freuten sich abends an den Auftritten von Matthias Kellner, Erpfenbrass und dem Trio Die Vi4er. Sehr gut angenommen wurde der mobile Pumptrack, eine Hindernisbahn für junge Radler. Einig waren sich die Veranstalter am Abend, dass es im kommenden Jahr das zweite Internationale Klosterfest geben wird.