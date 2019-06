Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall tritt der bayerische Kabarettist nun mit seinem neuen Programm in der Arche auf.

Eigentlich hätte Martin Frank am 5. Mai in der Arche auftreten sollen. Nachdem ihm das krankheitsbedingt aber nicht möglich war, holt er den Termin nun nach und kommt am Samstag, 8. Juni, um 20 Uhr nach Dischingen.

Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Debütprogramm „Alles ein bisschen anders“ präsentiert der 25-jährige Shootingstar der bayerischen Kabarettszene sein neues Soloprogramm „Es kommt, wie’s kommt“. Und zwar so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem lustig. Oder kurz: martineske Comedy gespickt mit tollen Opernarien.

Der Bayerische Rundfunk bezeichnet den in Niederbayern geborenen Martin Frank als „unbandige Rampensau“, die Süddeutsche Zeitung als „großes Nachwuchstalent“. Kein Wunder, dass Monika Gruber ihn seit 2015 regelmäßig als „Zivi“ zur Verstärkung mit auf die Bühne holt.

Aber er kann’s auch ganz allein: Bühne, Mikrofon, eine ausgebildete Stimme, eine große Leidenschaft für klassische Musik – mehr braucht der Komiker nicht, um seine Zuschauer köstlich zu unterhalten. „Also ein bisschen Publikum wäre schon auch noch schön. Es kommt dann eh, wie’s kommt und was nicht kommt, braucht’s auch nicht!“, meint Frank. Und los geht’s: mitten aus dem Leben gegriffen, ein bisschen autobiografisch mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft.

Tickets gibt es bei der Arche unter Tel. 07327.9222.111, im HZ-Ticketshop im Pressehaus sowie an allen HZ-Geschäftsstellen.