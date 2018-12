Kreis Heidenheim Es funkelt, leuchtet und glitzert im Kreis

Kreis Heidenheim / Kathrin Schuler, Maximilian Haller, Philipp Hruschka

Heiligabend rückt näher und überall im Kreis Heidenheim leuchten die Straßen um die Wette. Kathrin Schuler, Maximilian Haller, Philipp Hruschka und Fotograf Rudi Penk haben die Weihnachtsbeleuchtung in den Gemeinden genauer unter die Lupe genommen.

Giengen fährt in der Weihnachtszeit schwere Geschütze auf: 1100 Meter Lichterketten sind an den Giebeln in der Innenstadt montiert, 2900 einzelne Lampen strahlen dort. Um die Stromversorgung zu gewährleisten, wurde hier ein eigenes Netz angebracht. 1600 Euro an Kosten fielen dafür in den vergangenen Jahren an. Nachdem in diesem Jahr die gesamte Anlage durch LED-Lampen ersetzt wurde, haben sich die Stromkosten laut Aussage der Gemeindeverwaltung auf 200 Euro im Jahr reduziert. Zusätzlich zur Giebelbeleuchtung steht in Giengen und seinen Teilorten je ein großer Weihnachtsbaum, in der Kernstadt gibt es einen weiteren Baum vor dem Steiff-Museum.

© Foto: Rudi Penk

Die mit Namen beschrifteten Ornamente, die auf dem Bild zu sehen sind, haben die Kinder des Kindergartens Timba in Nattheim gebastelt. Zusammen mit bis zu 1000 Leuchten schmücken sie die Weihnachtsbäume in der Adventszeit. Die Bäume selbst werden von den Nattheimern gespendet. Dazu wird jedes Jahr im Mitteilungsblatt aufgerufen. Zehn Mitarbeiter des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr sind beim Auf- und Abbau der Dekoration beteiligt. Wer die selbstgemachten Sterne und Weihnachtsmänner bewundern will, hat noch bis zum 6. Januar Zeit dafür. Am 7. Januar wandert die Weihnachtsdeko dann wieder in die Kiste – bis zum nächsten Jahr.

© Foto: Rudi Penk

Neben vier Weihnachtsbäumen glitzert in Sontheim/Brenz die Fassadenbeleuchtung des Alten Rathauses sowie des Feuerwehrgerätehauses. Aufgrund von Schäden – oft durch Vandalismus – müssen hier die Kerzen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Auch in Sontheim haben die Bürger noch bis zum 6. Januar Zeit, sich von der Weihnachtsbeleuchtung verzaubern zu lassen, dann wird sie wieder abgehängt.

© Foto: Rudi Penk

Die Hauptstraße in Steinheim schmückt je eine einzelne Kerze inmitten von Lichtergirlanden. Nachdem die Lichter immer wieder ersetzt werden mussten, stieg die Gemeinde vor einigen Jahren auf LED-Beleuchtung um. Für die Zukunft will sich Steinheim ein alternatives Konzept zur Weihnachtsbeleuchtung überlegen: Eine Möglichkeit seien über den Bäumen hängende Netze, heißt es aus dem Rathaus.

© Foto: Rudi Penk

Gerstetten bringt es auf etwa 180 Lichterketten mit insgesamt rund 3000 Leuchten. Jedes Jahr müssen laut Stadtverwaltung etwa zehn Lichterketten ausgetauscht werden. Auch hier bleibt die Beleuchtung meist bis zum 6. Januar hängen.

© Foto: Rudi Penk

Heidenheims Stadtlogo prangt in neon-grünem Design auf drei quer hängenden Lichterketten in der Innenstadt. Neben den Sternschnuppen sind sie die markantesten Elemente der städtischen Weihnachtsbeleuchtung. Um für besinnliche Stimmung in den Heidenheimer Straßen zu sorgen, greift die Stadt tief in die Tasche: Rund 61 000 Euro kostete die Dekoration im vergangenen Jahr. Da die Beleuchtung selbst allerdings schon gut 20 Jahre auf dem Buckel hat, plant die Stadt, ein neues Lichterkonzept zu erstellen.

© Foto: Rudi Penk

In Dischingen stehen insgesamt zehn Weihnachtsbäume, die den Hauptort und seine sechs Teilorte in der besinnlichen Zeit schmücken. Einer dieser Christbäume befindet sich auf dem Dischinger Marktplatz, wo hunderte kleine Lichter die Weihnachtszeit einleiten. Der Zeitpunkt der Aufstellung sowie die Zahl der beteiligten Arbeitskräfte variiert von Jahr zu Jahr. Doch wie in den meisten anderen Gemeinden auch, bleibt die Weihnachtsbeleuchtung in Dischingen bis mindestens 6. Januar aufgestellt.

© Foto: Rudi Penk

Schon 2005 ist man in Hermaringen auf LED-Leuchten umgestiegen, wodurch auch nur selten einzelne Lampen ersetzt werden müssen. Die Gemeinde dekoriert zwei Weihnachtsbäume. Die Kosten für das Fällen und den Transport der Bäume einschließlich des Hubsteigers für die Montage der Lampen belaufen sich auf 500 bis 1000 Euro pro Jahr.

© Foto: Rudi Penk

Entlang der Langen Straße in Herbrechtingen finden sich auf den Straßenlampen genau 40 Kunststoffkränze mit LED-Lampen. Dazu gibt es insgesamt sechs Bäume, auf die rund 2000 Meter Lichterketten verteilt sind. Laut Stadtverwaltung fällt dadurch ein Stromverbrauch von 421 Kilowattstunden an, umgerechnet also etwa 150 Euro. Die LED wurden 2013 angeschafft.

© Foto: Rudi Penk

In Niederstotzingen hängen viele Leuchten das ganze Jahr über: An den Giebeln von etwa 30 privaten Haushalten werden die Leuchten dann zur Adventszeit eingeschaltet. Jedes Jahr verschickt die Stadtverwaltung Briefe, in denen die Bewohner gebeten werden, in den Morgen- und Abendstunden ihre Leuchten einzuschalten. Dazu gibt es auch in Niederstotzingen städtische Weihnachtsbäume mit Lichterketten.

© Foto: Rudi Penk

Drei Tage Aufbau, drei Tage Abbau. So viel Arbeit steckt der Königsbronner Bauhof in die örtliche Weihnachtsbeleuchtung. Von der Brenzquellstraße über das Torbogenmuseum bis hin zur Weihnachtskrippe in der Hammerschmiede – bis zum 7. Januar versprüht Königsbronn noch Adventsstimmung, zum Beispiel mit mehreren großen Weihnachtsbäumen.