Im Sontheimer Mordfall gehen die Ermittlungen weiter. Auch die Gerüchteküche brodelt. Was sagt die Polizei dazu? Und was denken die Nachbarn?

Strahlend blauer Himmel. Himmelblaues Häuschen am südwestlichen Ortsrand von Sontheim. Ruhig ist es in der Mittagssonne. Ein Sichtschutz umgibt das Haus am Ende der Mühlstraße. Alle paar Meter sind Schilder angebracht: „Videoüberwachung“. Dass die Polizei in Haus und Garten seit mehreren Wochen nach menschlichen Überresten sucht, ist bekannt. Die Sperrung der Mühlstraße wurde mittlerweile aufgehoben, aber die Arbeiten gehen weiter. Fast jeden Tag sei die Polizei vor Ort, berichtet eine Nachbarin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie arbeitet in und wohnt über der Metzgerei Mack. Keine 30 Meter vom Haus entfernt, das der Familie der drei unter Mordverdacht stehenden Männer gehört. In der vergangenen Woche seien an einem Tag 20 Polizisten samt Hundestaffel im Einsatz gewesen. Und einige der Beamten holen ihre Brotzeit natürlich regelmäßig in der Metzgerei. „Die reden aber nicht“, sagt die Nachbarin. Mit einer Ausnahme. Ein Herr aus Ulm habe ihr berichtet, dass er untersucht, ob die Knochen, die im Garten gefunden wurden, menschlichen oder tierischen Ursprungs sind. „Er meinte, es seien überwiegend Knochen von Tieren. Das war ja früher mal ein Bauernhof. Da wurde sicher einiges vergraben.“

Auch wenn die Polizisten naturgemäß wenig gesprächig sind, die Kundschaft ist es durchaus. „Das ist noch immer Gesprächsthema Nummer eins“, sagt die Nachbarin. „Es ist schon ein Drama, einfach schlimm, dass so etwas in der Nachbarschaft passiert ist. Man hat ein komisches Gefühl.“ Komisch findet sie auch, dass das Haus jede Nacht mit Strahlern hell beleuchtet ist.

Warum wird das Gelände videoüberwacht und nachts angestrahlt? Polizeisprecher Wolfgang Jürgens: „Wir haben das Haus beschlagnahmt und daher müssen wir auch sicherstellen, dass es sicher ist und bleibt.“ Diebstahl und Vandalismus sollen verhindert werden. „Grundsätzlich darf niemand das Grundstück unberechtigt betreten.“

Das Klischee besagt, dass im Dorf jeder jeden kennt und nichts geheim bleibt. Und wer in der Dorfmetzgerei arbeitet, kennt die Leute sicherlich noch einen Tick besser. Über die besagte Familie ist in der Nachbarschaft allerdings auffallend wenig bekannt. Ruhig seien sie gewesen. Unscheinbar. „Eingekauft haben sie hier nie. Und ich glaube, dass auch die anderen Nachbarn nichts von ihnen mitbekommen haben.“

Ruhig und unscheinbar

Damit scheint sie recht zu haben. „Wir haben morgens oft um dieselbe Uhrzeit das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen“, sagt eine Frau, die direkt gegenüber der Familie wohnt. „Man hat sich gegrüßt und zugewunken. Sie waren immer freundlich, aber blieben für sich. Was ja eigentlich auch nichts Schlimmes ist.“ Zehn Jahre habe man nebeneinander gelebt. „Es war ein Riesenschock für mich, als ich von den Taten erfahren habe. Das hätte ich nie gedacht. Aber so etwas traut man wohl niemandem zu.“ Noch immer könne sie es nicht begreifen. „Aber man sieht die Leute eben nur an und nicht in sie hinein.“ Vor vielen Jahren habe sie der Tochter der Familie morgens einmal Starthilfe gegeben, weil ihr Auto nicht mehr angesprungen war. „Ich habe sie gefragt, wo ihr Mann ist, weil man ihn gar nicht mehr gesehen hat. Sie meinte nur, dass er weg ist. Dass er ganz weg ist, habe ich damals natürlich nicht gedacht.“

Als direkte Nachbarin hat sie in letzter Zeit regelmäßig Anfragen von Boulevardzeitungen erhalten. „Ich war dermaßen genervt. Die waren richtig dreist. Einer hat angerufen und gesagt: ,Bei Ihren Nachbarn wurde ein Kopf gefunden. Was sagen Sie dazu?’ Ich habe nur geantwortet: ,Sie wissen offenbar mehr als ich, warum fragen Sie mich überhaupt?‘ Dann habe ich aufgelegt. Aber zehn Minuten später hat er schon wieder angerufen. Ich bin dann nicht mehr ans Telefon gegangen.“

Landwirt Martin Nieß, der ebenfalls in der Nähe wohnt, ist froh, dass mittlerweile etwas Ruhe eingekehrt ist. „Wenn der Zaun abgebaut ist, wird man im Dorf wahrscheinlich schnell wieder über etwas anderes sprechen.“ Auch er habe die Familie zwar gesehen und morgens gegrüßt, aber ansonsten nie gesprochen. Im hofeigenen Dorfladen hätten sie nie eingekauft. „Wir haben Söhne in ähnlichem Alter, aber auch die haben sich nicht gekannt.“ Die Familie sei alles andere als gesprächig gewesen. „Und untereinander haben sie nur italienisch gesprochen. Sogar mit dem Hund.“

Dass seine Gemeinde in den Boulevardmedien mit Begriffen wie Horror- oder Gruselhaus in Verbindung gebracht wurde, war und ist für Bürgermeister Matthias Kraut alles andere als angenehm. „Es ist erschreckend, dass hier so etwas passieren kann“, sagt er. „Wir tun alles dafür, dass Sontheim lebens- und liebenswert ist und bleibt. Aber eine heile Welt gibt es eben nirgends.“ Mehrere Fernsehinterviews musste er in den vergangenen Wochen geben. Ein Team stand sogar unangekündigt vor seiner Haustür. „Das war natürlich nicht so toll, aber wenn man Verantwortung für eine Gemeinde hat, muss man sich eben auch schwierigen Situationen stellen.“

Kraut hegt die Hoffnung, dass bald Ruhe einkehrt und das normale Leben weitergehen kann. „Ich hoffe, dass nicht noch mehr Taten ans Licht kommen und alles aufgeklärt wird, damit die Spekulationen ein Ende haben.“ Denn Gerüchte gibt es im Dorf viele. Kontakte zur Mafia soll die Familie gehabt haben, noch mehr Leichenteile, auch einbetoniert in die Wände des Hauses, sollen gefunden worden sein. Auch ein Ehepaar aus Brenz hat das alles schon gehört: „Wir können uns aber nicht vorstellen, dass etwas dran ist. Das wird doch jetzt alles hochgeschraubt. Aber gut, der Fall hat eben gezeigt, dass man in keinen Menschen hineinsehen kann.“

Was aber sagen die Ermittler zum aktuellen Stand und zu den Gerüchten? Die wichtigsten Fragen und die Antworten von Polizei und Staatsanwaltschaft:

Ist die Durchsuchung des Hauses und des Grundstücks in Sontheim mittlerweile abgeschlossen?

Polizei und Staatsanwaltschaft: Die Durchsuchungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. Sie werden sicherlich noch mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen dauern.

Konnten die bereits gefundenen Leichenteile mittlerweile zweifelsfrei dem seit Mai Vermissten zugeordnet werden?

Die aufgefundenen Leichenteile sind nach jetzigem Stand eindeutig dem vermissten 59-Jährigen zuzuordnen. Die Auswertung der übrigen Gegenstände, die bei den Durchsuchungen sichergestellt wurden, dauert derzeit noch an.

Haben sich die Tatverdächtigen mittlerweile auch zu den beiden seit 2008 und 2014 Vermissten geäußert? Hat sich die Tochter der Familie, deren Ehemann und Freund vermisst werden, geäußert?

Zum Inhalt von Aussagen und den neben den Beschuldigten bislang vernommenen Personen kann aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft erteilt werden.

Es geht das Gerücht um, dass die Familie Kontakte zur Mafia hat. Ermittelt die Polizei auch in diese Richtung?

Gerüchte in jedweder Form sind für die Strafverfolgungsbehörden keine Kategorie. Diese ermitteln wegen aller verfolgbaren Straftaten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.

Stimmt es, dass im Zusammenhang mit dem Sontheimer Fall auch ein Grundstück in Herbrechtingen durchsucht wurde, das einem der drei Tatverdächtigen gehören soll?

In Herbrechtingen wurde in diesem Zusammenhang kein Gebäude durchsucht.

