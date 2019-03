Seniorenzentrum Einzugstermin schon im Herbst?

Hermaringen / mai

Noch ist es eine Baustelle, aber schon jetzt wird sichtbar, wie das neue Johanniter Seniorenzentrum die Hermaringer Ortsmitte prägt.

Die Arbeiten gehen gut voran und wenn alles läuft wie geplant, könnten im Herbst bereits die ersten Bewohner einziehen. Die ersten Interessenten haben sich bereits auf die Liste setzten lassen, wie der Prokurist der Johanniter-Seniorenhäuser Stuttgart, Christian Umlauf, berichtet. Doch zuvor steht in den nächsten Wochen das Richtfest an.

Im großen Gebäude vorne an der Brenz ist das Dach schon drauf und die restlichen Gebäude würden sich quasi dem Berg hinauf Richtung Bahnhof winden, so Umlauf. Während man sich vorne bereits an den Innenausbau mache, stünden die letzten Gebäude noch im Rohbau- das erfordere eine perfekte Koordination.

Demnächst stehe in Treffen mit der Gemeinde an, bei dem es dann um die Außengestaltung des Mühlenareals gehe. Auch den Johannitern sei eine ansprechende Gestaltung mit viel Grün wichtig. Alles in allem ist Umlauf sehr positiv gestimmt – auch in Bezug darauf, genügend Personal für die Senioreneinrichtung zu finden.