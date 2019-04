Die Interessengemeinschaft hat ihre Garteneisenbahn in Betrieb genommen.

Freie Fahrt voraus: Bei der Sontheimer Interessengemeinschaft für Brauchtum und Technik (IGS) konnten Gäste am Ostermontag eine Runde drehen. Und zwar auf einer 5-Zoll-Garteneisenbahn, an deren Gleisen die die IGS-Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren gebaut haben.

Entstanden ist eine 400 Meter lange Strecke rund ums Vereinsgelände hinter der Hermann-Eberhardt-Halle. Gezogen wurden die Fahrgäste von einer V 200 von Michael Baumann. In Zukunft sollen auch Echtdampflokomotiven zum Einsatz kommen – vielleicht schon bei den Familienfahrtagen, die von Mai bis Anfang Oktober geplant sind.