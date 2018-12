Sontheim/Brenz Eine Wanne voll Münzen für die Kirche

Sontheim/Brenz / pm

Mit einer Wette wurden nun Spenden für die Sanierung der Georgskirche in Sontheim gesammelt.

Eine besondere Wette hatte Pfarrer Steffen Palmer für die Gemeindemitglieder beim Adventsnachmittag der evangelischen Kirchengemeinde in der Gemeindehalle parat: „Wetten, dass Sie es nicht schaffen, Ihren Pfarrer mit Münzgeld aufzuwiegen, das der Sanierung der Georgskirche zu Gute kommt?“ Die Sontheimer sammelten in den Wochen zuvor eifrig Münzgeld in Flaschen, Eimern und eigens dafür angefertigten „Spendenkirchen“.

Rund 400 Besucher sahen dann in der Halle zu, als zunächst drei Schulkinder auf die große Balkenwaage auf der Bühne stiegen. Nun warfen viele Sontheimer ihre Spendengelder in die Waagschale. Frieda, Sarah und Leni wurden ebenso in die Höhe gehoben wie anschließend Vikar Michael Kuczera.

Als der Pfarrer an der Reihe war, brauchte es noch einige Münzen mehr, doch auch er wurde schließlich vom Gewicht der prall gefüllten Wanne in die Höhe gehoben – unter dem Applaus der Gäste.

Später wurde mit einer historischen Dezimalwaage das Gewicht der Münzwanne gewogen: 172 Kilogramm Münzen waren für die Kirchensanierung gespendet worden. Die Summe: 5687,03 Euro an Münzgeld und 410 Euro an Scheinen.