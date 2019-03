Zum Saisonbeginn öffnete die Burg Katzenstein am Wochenende ihre Tore für die ersten Kräutertage.

Kräuterpädagogin Martina Mack führte die Besucher in die Welt der wilden und kultivierten traditionellen Kräuter ein und gab ihr Wissen über Donnerkraut, Goldwurz und Co. an die Besucher weiter. Im Burghof und in den Räumen der Burg zeigten die Gärtnerei Lehner und Uschis Blumenhaus in Ausstellungen die Vielfalt und Schönheit der Pflanzen.