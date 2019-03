Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heidenheim veranstaltete erneut einen Unternehmenseinblick. Dieses Mal besuchten die interessierten Frauen die Bäckerei Gnaier in Schnaitheim.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heidenheim veranstaltete erneut einen Unternehmenseinblick. Dieses Mal besuchten die interessierten Frauen die Bäckerei Gnaier in Schnaitheim. Nach einer Führung durch die Backstube erfuhren die Frauen bei einem Frühstück die vielfältigen beruflichen Einstiegsmöglichkeiten in der Bäckerei. Dabei stellte Dario Acri, Organisationsleiter der Bäckerei Gnaier, nicht nur das Unternehmen sowie die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitszeiten vor, sondern ging auch auf die Ideen der Bäckerei zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. „Für uns als mittelständisches Familienunternehmen ist diese Art der Personalakquise eine tolle Sache. Wir erfahren von den Frauen ihre Lebenswirklichkeit und schauen, wie wir darauf reagieren können. Auch für uns ist die Veranstaltung ein Gewinn“, so Acri. „Durch die Unternehmenseinblicke können die Frauen in erster Linie Kontakte knüpfen. Außerdem können sie sich so ein Bild vom Unternehmen machen und erfahren vor Ort, ob sie zu dieser Firma passen würden“, weiß Annette Rosenkranz, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf in Heidenheim. So sprachen einige Teilnehmerinnen direkt über ihre beruflichen Vorstellungen und wurden ermutigt, Kontakt mit dem Personalbereich der Bäckerei aufzunehmen und einen Termin zu vereinbaren. „Aufgrund des Erfolgs der beiden Unternehmensbesuche im Frühjahr werden voraussichtlich im Mai oder Juni diesen Jahres nochmals Veranstaltungen angeboten“, so die Kontaktstellenleiterin. Bei Interesse gibt die Kontaktstelle Frau und Beruf Heidenheim unter Tel. 07321.321-2558.