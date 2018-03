Königsbronn Ein Schmied will sich neu erfinden

Königsbronn / Elena Kretschmer

In seinem Beruf hat es Jürgen Schmid nicht leicht. Deshalb sucht der 50-jährige Niederstotzinger nun Mittel und Wege, um sich von anderen abzuheben.

Bei ihm ist der Name Programm – zumindest fast: Jürgen Schmid ist Schmied. „Ich habe meinen Beruf nach meinem Namen gewählt“, sagt der Niederstotzinger mit einem Augenzwinkern. Außerdem hatte der 50-Jährige schon immer einen „Hang zu Mittelalter-Sachen“. Da traf es sich gut, dass in der Nachbarschaft der mittlerweile verstorbene Württemberger Ritter Albrecht Hummel seine Schmiede betrieb.

Dort schaute Jürgen Schmid fast täglich vorbei, um zuzuschauen und immer wieder nach einem Lehrvertrag zu fragen. Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus und so arbeitete er einige Jahre als Geselle bei Hummel. Aber nachdem Schmid seinen Meister in der Tasche hatte, war er fortan als Selbstständiger tätig: „Ich habe überall gearbeitet, unter anderem bei Boom Trikes in Sontheim, wo ich Prototypen mitentwickelt habe, war viel auf Montage, mal hier, mal da. Momentan arbeite ich im Objektdesign.“ Zusammen mit einem Schulfreund stellt er hochwertige Designer-Tische her.

Vielversprechende Aussichten

Am liebsten hätte Schmid allerdings eine eigene Werkstatt. Diesbezüglich hatte sich auch eine zunächst aussichtsreiche Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Königsbronn ergeben. Doch nachdem viel Aufwand betrieben worden war – unter anderem, um Schmids Maschinen in die alte Feilenschleiferei zu bringen –, stellten beide Parteien fest: Irgendwie stimmt die Chemie doch nicht so ganz.

Ulrich Knöller vom Kulturverein vergleicht die Situation mit einer Ehe: „Am Anfang denkt man, alles ist super und irgendwann stellt man fest, es passt irgendwie doch nicht. Dann muss man die Reißleine ziehen und sich scheiden lassen.“ Schmid passe schlichtweg nicht so gut in die Truppe wie ursprünglich gedacht. Dennoch werde sich der Verein darum bemühen, einen sauberen Schlussstrich zu ziehen und Schmid für die Esse (offene Feuerstelle mit Abzug), die er gebaut hat, angemessen zu entlohnen.

Neue Wege gehen

Schmids Erklärung lautet: „Der Kulturverein hält sehr am historischen Denken fest, ich würde aber gerne auch zeitgemäßere Sachen machen.“ Kurzum, der Niederstotzinger hat das Gefühl, sich in der jetzigen Werkstatt nicht so frei entfalten zu können, wie er es gerne würde. Deshalb sucht er nun nach neuen Optionen.

„Ich möchte so unabhängig wie möglich sein. Als Schmied hat man es nicht leicht. Das Handwerk stirbt langsam aus. Aber in mir schlummern so viele Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden.“ In einem ersten Schritt hat er sich vorgenommen, einen neuen Standort zu finden. „Das kann ein Stadel sein oder eine Hütte. Wichtig wäre, dass ich dort Strom habe. Mir würde auch ein Grundstück reichen, das ich pachten kann und auf dem ich zwei Container aufstellen kann“, sinniert Schmid.

Sobald etwas Passendes gefunden ist, will der Niederstotzinger so richtig loslegen: „Erstmal ein Youtube-Video raushauen, in dem ich mich vorstelle und dann so leichtere Schmiede-Sachen zum Einstieg.“ Handwerker-Videos seien derzeit nämlich sehr gefragt. Schmid begeistern vor allem die „Men at Arms – Reforged“, eine Gruppe von Amerikanern, die altertümliche Waffen wie Schwerter und Äxte schmieden. Und weil Schmid selbst gelernter Waffenschmied ist und sein Meisterstück ein Damaszener-Schwert war, sieht er in diesem Format die Chance, sich von anderen abzuheben.

Schmid will auch Schmiedekurse geben

Sein Wissen will der 50-Jährige gerne weitergeben: „Die Jungen brennen darauf.“ Immer wieder werde er von Bekannten und Freunden angesprochen, wann sie denn nun mal das Schmieden bei ihm ausprobieren können. Doch ohne festen Standort kein Grundkurs und ohne Grundkurs kein Messerschmieden. „Ich muss ihnen ja erstmal zeigen, wie sie das Feuer bedienen und wo sie hinhauen müssen“, erklärt er.

Eine weitere Vision des Handwerkers sind Team-Building-Events. Dabei soll das Schmieden die Bindung in der Gruppe stärken. Denn Schmid ist nebenbei auch noch Personal- und Mentaltrainer: „Das möchte ich ins Schmieden einfließen lassen.“

Außerdem möchte er seine Tätigkeit als freier Redner ausbauen: „Ich habe in einer Zeitschrift von einem alten schottischen Brauch gelesen, dass ein Schmied Paare am Amboss traut. Den Brauch habe ich sozusagen hierher gebracht, weil ich solche Zeremonien auch anbiete.“

Tipps zu Werkstätten nimmt Schmid per E-Mail an juergens-schmiede-design@freenet.de oder telefonisch unter 07325.951795 gerne entgegen.