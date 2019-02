Kreis Heidenheim Ein neuer Verein will das Kunstlied bekannter machen

Ein neuer Verein will das Kunstlied bekannter machen

Der neue Verein Liederfrühling plant eine jährliche Veranstaltungsreihe.

Eine Gruppe von Musikliebhabern möchte die kulturelle Landschaft im Brenztal bereichern. Siebzehn Gründungsmitglieder hoben vor kurzem in Sontheim den Verein Liederfrühling aus der Taufe und legten seine Satzung fest.

Liederfrühling wird auch der Titel einer jährlichen musikalischen Veranstaltung sein, die in Herbrechtingen und Umgebung stattfinden soll. Die Sontheimer Sopranistin Theresa Romes, die schon einige Konzerte im Landkreis gegeben hat, initiierte die Vereinsgründung und das Festival. Gemeinsam mit gleichgesinnten Musikern und Sängern möchte sie im besonders das Kunstlied einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen.

Dieses bildet eine Stilrichtung, die am Ende des 16. Jahrhunderts entstand. Das Singen von Kunstliedern setzt eine klassische Gesangsausbildung voraus, wie sie Theresa Romes in Würzburg genossen hat. Bekannte Kunstlieder sind „Der Erlkönig“ und „Die Forelle“ von Franz Schubert, „Guten Abend, gut' Nacht“ von Johannes Brahms oder „Widmung“ von Robert Schumann. Seine Festivalpremiere wird der Liederfrühling am Wochenende 17./18. und 19. Mai im Herbrechtinger Kloster und im wenige Schritte entfernten Heimatmuseum haben.

Heimat nah und fern

Der erste Liederfrühling steht unter dem Motto „Heimat nah und fern“. Es werden unter anderem Lieder von Johannes Brahms, Franz Schubert, Joaquín Rodrigo, Dongjin Kim, Mauro Giuliani und dem Heidenheimer Komponisten Eric Mayr dargeboten.