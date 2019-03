Herbrechtingen nutzt ein Programm des Jobcenters, um einen Langzeitarbeitslosen einzustellen, der vorrangig wilden Müll einsammeln soll. Als Einsatzfahrzeug gibt es aber kein Elektroauto, wie ursprünglich vorgesehen war.

„Saubere Stadt heißt auch sauberes Auto“: Die von Peter Scheuing, dem Leiter des städtischen Bauhofs, gezogene Gleichung geht in Herbrechtingen nicht auf. Dass ein Langzeitarbeitsloser ein 60 000 Euro teures Elektro-Spezialfahrzeug gestellt bekommt, um damit in der Stadt wilden Müll einzusammeln, war im Februar den Stadträten ein Schritt zu viel gewesen.

Einhellige Zustimmung

Für die aktuelle Sitzung des Gemeinderats hatte die Verwaltung die Beschäftigung einer Person und Anschaffung eines Fahrzeugs entkoppelt und erntete dafür einhellige Zustimmung bei den Stadträten. Bedienen möchte sich die Stadtverwaltung beim Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, welches über das Jobcenter die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen fördert. Über einen Zeitraum von fünf Jahren übernimmt das Jobcenter ein Gros der Lohnkosten – von 100 Prozent im ersten Jahr absteigend bis zu 70 Prozent im fünften Jahr.

Wie Birgit Steiner, die im Rathaus als Fachbereichsleiterin für den Bereich Personal zuständig ist, erläuterte, variiert der Anteil der Stadt an den jährlichen Personalkosten zwischen 4180 und 14 053 Euro.

Ein für die Tätigkeit infrage kommender Langzeitarbeitsloser hat bereits beim Bauhof ein zweiwöchiges Praktikum gemacht. Die Rückmeldungen sowohl vom Betriebsleiter wie von dem Praktikanten seien positiv gewesen, berichtete Steiner. Auch Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau, wusste, dass der Mann ein Interesse an einer Beschäftigung habe.

Bürgermeister Dr. Bernd Sipple erinnerte daran, dass die Sauberkeit der Stadt ein Dauerthema im Bürgermeisterwahlkampf gewesen sei. Die Dringlichkeit städtischen Handelns habe sich noch dadurch erhöht, dass der Bolheimer Kreis freiwilliger Müllsammler sich wohl auflöse. Die hier bisher an der Spitze stehende Bürgerin finde keine Nachfolge.

Einsatz auch bei Grünpflege

Stadtrat Andreas Hof (Freie Wähler) empfand die Beschäftigung eines Langzeitarbeitslosen als sehr sinnvoll. „Wir sollten dem Mann eine Chance geben.“ Sorge von Hof war aber, dass der neue Mitarbeiter zu wenig Begleitung und Führung habe, wenn er stets allein dem Müll nachspüre. Dieter Frank konnte versichern, dass dem nicht so sein werde. „Er wird nicht allein sein.“ Es sei auch daran gedacht, dass der Mann bei der Grünpflege mitarbeite.

Hermann Mader (Freie Wähler) sah gleich zwei Ziele erreicht. Man gebe einem Menschen eine Chance in einen Beruf zurückzufinden und man entlaste die Sozialkasse des Landratsamts. Mader riet zudem an, die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Müllvermeidung und Sauberkeit der Stadt zu verstärken. Auch Martin Müller, der Sprecher der Freien Wähler, meinte, dass die Sauberkeit der Stadt als eigener Punkt vom Gemeinderat behandelt werden müsse. Gleiches gelte für die Elektromobilität.

E-Fahrzeug wird zurückgestellt

Frank hatte zuvor berichtet, dass der Bauhof nicht mehr den Gedanken eines Fahrzeugs mit E-Motor verfolge, sondern man sich für einen konventionellen Transporter entschieden habe. Über die Anschaffung solle der Gemeinderat im Mai eine Entscheidung treffen.

Mehr Kontrollen

Stadtrat Peter Aufleger regte nächtliche Kontrollen durch die drei Herbrechtinger Feldschützen an, um denen auf die Spur zu kommen, die ihren Abfall illegal auf Parkplätzen entsorgten. Im Umfeld der Discounter im Vohenstein ließen sich täglich erstaunliche Entdeckungen machen. „Da werden sogar Matratzen abgelegt.“