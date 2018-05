Ulm/Niederstotzingen Ein Logo für die Welterbe-Höhlen

Ulm/Niederstotzingen / HZ

Der Steuerungskreis hat ein Design und ein nationales Logo für das Welterbe beschlossen.

Ein weiterer Meilenstein für das Unesco-Welterbe ist gesetzt. Künftig wird es mit einem einheitlichen Design und Logo beworben und sichtbar gemacht. Die offizielle Bezeichnung „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ soll einheitliche Erkennungsmarke werden, unter deren Dach sich die gesamte Welterbe-Region präsentiert.

Das Design und das Welterbe-Logo wurde in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege erarbeitet und von der Firma Burkert ideenreich aus Ulm konzipiert. Es wird außerdem als Marke eingetragen und geschützt.

„Wichtige Basis für eine gemeinsame Marketingstrategie“

Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Sprecher des Steuerungskreises der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung, erklärte dazu: „Dieser Beschluss des Steuerungskreises ist eine wichtige Basis für eine gemeinsame Marketingstrategie mit einem nationalen Welterbe-Logo, einem buchstäblich wegweisenden Corporate De-sign und einer durchgehenden Beschilderung in der Welterbe-Region. Dies wird in den Tälern und direkt an den Welterbestätten sichtbar werden.“

Beschilderung mit System

In der Planung ist ein komplett neues Informations- und Beschilderungssystem im neuen Design, das sich einheitlich über beide Täler (Ach- und Lonetal) erstreckt. Zusätzlich sollen potenzielle Gäste bereits an der Autobahn auf das Unesco-Welterbe hingewiesen werden.

Die Eingänge zu den jeweiligen Tälern sollen ebenso wie die örtlichen Zufahrten zu den Höhlen gekennzeichnet und die einzelnen Höhlen durch Infotafeln interessanter gestaltet werden. Damit sollen die einzelnen Orte zugänglicher und publikumswirksamer werden. Die Standortbestimmung und Produktion der einzelnen Schilder wird zeitnah erfolgen.

An den Welterbehöhlen soll es Konzerte geben.

Bereits im vorigen Jahr wurden bekannte Musiker und Künstler zu den Fundorten der ältesten Musikinstrumente der Welt geführt, darunter die Musikgruppe Culcha Candela, Sasha Vollmer von der Country-Band The Boss Hoss und die ukrainische Opernsängerin Oxana Arkaeva. Diese Idee soll auch künftig verfolgt und weiter ausgebaut werden. Geplant ist, an den Höhlen Musik-Events mit namhaften Künstlern zu veranstalten in Form von Interviews und kleinen Konzerten. Eigens dafür soll ein exklusiver Musik-Club, der „Ice Age Star Club“, gegründet und die teilnehmenden Künstler mit einem speziell dafür kreierten Award ausgezeichnet werden: ein Preis in Form einer Replik des ältesten Musikinstruments der Welt – einer Flöte.