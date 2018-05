Herbrechtingen 150 Jahre: Festabend der Feuerwehr Herbrechtingen

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Ihr 150-jähriges Bestehen feierte die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Herbrechtingen, mit zahlreichen Gästen, ungewöhnlichen Klängen und der einen oder anderen Überraschung.

„Heute drehen wir den Spieß mal um“, sagte Sascha Frey, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herbrechtingen, erfreut, als er den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Ulrich Steeger, und dessen bisherige Stellvertreter Peter Becher und Eberhard Kieser zu sich nach vorne bat. Weil Freys Abteilung in der Oskar-Mozer-Halle ihr 150-jähriges Bestehen feierte, ließ er es sich nicht nehmen, Steeger und Co. für ihre „teilweise belächelte Verbandsarbeit“ zu danken, mit der sie „die Feuerwehr am Laufen halten“.

Damit war der Überraschungseffekt zunächst auf Freys Seite. „So was haben wir ja noch nie gehabt“, sagte Steeger begeistert. Weil er schon eingangs betont hatte, „ohne die Geduld unserer Frauen gäbe es heute nichts zu feiern“, freute er sich besonders über den Brunch-Gutschein, den ihm Frey mit den Worten „Den könnt ihr gemeinsam mit euren Frauen abseits vom Feuerwehr-Geschehen einlösen“ überreicht hatte.

Als Überraschung ein Ehrenkreuz

Dann wurde der Ehrende kurzerhand zum Geehrten: „Weil er weiß, was er leisten und wie er es umsetzen muss, und weil er die Leute dazu bringt, mitzumachen, erhält Sascha Frey heute das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands Heidenheim in Silber“, so Steeger. Sichtlich überrascht bedankte sich Frey und sagte schmunzelnd: „Da war der Überraschungseffekt jetzt doch auf deiner Seite.“

Eine kleine Überraschung war auch der Einmarsch der „Highland Pipes and Drums“ aus Bad Waldsee: Ein Dudelsackspieler, gefolgt von drei Trommlern – allesamt in schottischen Uniformen mit Kilt und Bärenfellmütze. Das Zusammenspiel der Instrumente, das man so nicht alle Tage hört, sorgte beim Publikum für Gänsehaut, vor allem mit dem Stück „Amazing Grace“.

Fasziniert zeigten sich auch die geladenen Gäste aus der Politik – nicht nur von der Band und den liebevoll mit Feuerwehrutensilien und Blumen dekorierten Tischen, sondern vielmehr von der Arbeit der Feuerwehr. Bürgermeister Bernd Sipple lobte in erster Linie die Charaktereigenschaften der Feuerwehrleute: „Mut, Zivilcourage, Kameradschaft und Nächstenliebe – das macht unsere Helden des Alltags aus.“ Wenn irgendwann in ferner Zukunft Roboter ins Feuer geschickt würden, sei es mit diesen Tugenden wohl vorbei, so das Stadtoberhaupt. Zum Dank für ihren unermüdlichen Einsatz sicherte er der Feuerwehr zu, er werde „eine Summe möglich machen“ für neue Gerätschaften etc. Symbolisch überreichte er Frey noch ein Bild des heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren.

Wichtiger als Prinz Harrys Hochzeit

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp betonte: „Wer heute Royal Wedding guckt, ist am falschen Ort.“ So ein Feuerwehr-Jubiläum sei der wichtigere Termin. Schließlich sei die Wehr seit jeher „Helfer in jeder Situation“. Auch im Namen ihres ebenfalls anwesenden Kollegen Martin Grath lobte sie die Feuerwehr, deren Mitglieder sich dem ständigen Wandel stellten und besonders für junge Leute ein wichtiges „echtes soziales Netzwerk“ bildeten. „Die Politik ist hier in der Verantwortung, für die entsprechende Ausrüstung zu sorgen.“

Als „Zukunftsmodell für Stabilität in der Gesellschaft“ bezeichnete der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack die Feuerwehr. Sie stifte Sinn für alle, die nach einer Identität suchen, denn „was Sie leisten, ist unbezahlbar. Sie stehen ein für die Gesellschaft und riskieren Ihr Leben“.

Die Feuerwehr als Konstante

Dies unterstrich auch sein Kollege Andreas Stoch von der SPD: „Die Feuerwehr ist ein Teil der Gesellschaft, der Sicherheit gibt.“ In einer Welt, in der jeden Tag Unglücke geschehen, sei die Feuerwehr als Konstante enorm wichtig. Deshalb sieht er es auch als äußerst positive Entwicklung, dass „die Zahlen bei der Jugendfeuerwehr in Herbrechtingen steigen“.

Noch mehr Lob gab es von Ulrich Steeger sowie dem Kommandanten aller vier Herbrechtinger Abteilungen, Jürgen Helmli, und dem Abteilungskommandanten der Abteilung Bissingen, Thomas Österle. „Für 150 Jahre habt ihr euch wirklich gut gehalten“, witzelte Österle, der abschließend betonte: „Solche kameradschaftlichen Abende wie heute sollte es in Zukunft öfter geben.“