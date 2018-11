Königsbronn Ein gastronomisches Konzept fürs „Rössle“ soll her

Ein gastronomisches Konzept fürs „Rössle“ soll her

Königsbronn / Carolin Wöhrle

Wie geht’s weiter mit dem „Weissen Rössle“? Eine Frage, die viele Königsbronner derzeit interessiert - zumal das gastronomische Angebot im Ort mittlerweile zu Wünschen übrig lässt.

Seit Anfang des Monats sind die Türen des „Weissen Rössle“ in Königsbronn geschlossen. Die Familie Lindenmeyer, die das Restaurant vier Jahrzehnte lang geführt hatte, hat zum 31. Oktober aufgehört. Damit hat der Ort de facto kein regelmäßig geöffnetes Gasthaus mehr. Umso wichtiger ist für die Königsbronner die Frage, was mit dem „Weissen Rössle“ in Zukunft geschehen wird.

Das weiß offenbar auch die Gemeinde, die das Gebäude im vergangenen Juli gekauft hat. In einer Mitteilung sichert die Verwaltung deshalb zu, die Bürger über alle Entwicklungen zu informieren: „Die Gemeinde Königsbronn wird ein Fachbüro beauftragen, welches ein gastronomisches Konzept erarbeiten wird.“ Auf Grundlage dessen solle geprüft werden, ob rechtlich und finanziell eine Weiterführung des „Rössle“ als Gasthaus möglich ist – erst einmal unabhängig davon, was auf dem angrenzenden Areal der abgerissenen Brauerei entstehen wird.