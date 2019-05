Saša Stanišić liest in Aalen aus seinem Buch Herkunft.

Saša Stanišić, Schubart-Literaturpreisträger 2017, liest am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Aalener Rathauses aus seinem neuen Roman. „Herkunft“ hat seit März die Bestsellerlisten erobert. Die ersten drei Kunden, die am Mittwoch, 15. Mai, zwischen 9 und 14 Uhr in der Tourist-Information in Aalen mindestens zwei Eintrittskarten für die Lesung erwerben, bekommen das Buch gratis. Saša Stanišić charakterisiert sein Buch als einen Versuch, seinen Heimaten, Bosnien und Deutschland, näherzukommen. Karten auch online unter www.reservix.de.