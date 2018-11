Herbrechtingen Ein Bad im herbstlichen Wald

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Bei einem Spaziergang mit Michaela Böhringer konnten Interessierte in die Waldatmosphäre eintauchen, sie mit allen Sinnen erleben und neue Perspektiven entdecken.

Der moosige Waldboden schmiegt sich weich um die Wanderschuhe. Die Kapuze ist fest über die Ohren gezogen. Die eisigen Böen lassen die Gesichtszüge erstarren. Der Blick ist auf das in Sonne getauchte Herbrechtingen gerichtet. Allein der Wind fegt durch die Wipfel. Einzelne Blätter tanzen durch das Bild, das einem Ölgemälde gleicht. Ein Flugzeug. Fest in der Wiese stehen, auf einen Punkt konzentrieren. Alle störenden Geräusche ausblenden. Einfach stehen und den Atem beobachten. Runterkommen. Abschalten. Entschleunigen.

Michaela Böhringer ist es, die ihrer Gruppe die Sinne öffnen und den Wald nach japanischem Vorbild zum Erlebnis machen will. Acht Teilnehmer möchten das sogenannte Waldbaden für sich ausprobieren.

Weiter in den Wald hinein. Mit offenen Augen. Den Blick schweifen lassen. Hier spitzelt ein Pilz unter der dichten, braunen Blätterdecke hervor, dort schwebt eine kleine, weiche Feder sanft zu Boden. Fühlen. So weich. Sie findet den Weg in die Jackentasche.

Perspektivenwechsel. Durch eine Pappröhre betrachtet sieht der Wald anders aus. Mehr Details. Alles wird klarer. Das Moos, das sich um die Bäume schlingt, wirkt grüner, die Rinde furchiger, das Einheitsbraun auf dem Boden stuft sich plötzlich in Nuancen ab. Beim laufen raschelt das Laub. Kindheitserinnerungen kommen hoch. Eine Hand voll Blätter vermischt mit Erde wandern vom Boden an die Nase. Dieser Duft. Die Erinnerungen werden deutlicher. Der Wald neben Omas Haus, in man Lager gebaut hat. Im größten Matsch ging's raus, um die Welt zu erkunden. Unbeschwert. Frei.

Zwischen den Bäumen bahnt sich die Sonne ihren Weg. Wieder fest mit dem Boden verbunden wird dem glühenden Planeten das Gesicht entgegengestreckt. Die sind Augen geschlossen. Den Kopf nach links wiegen. Nach rechts. Hin. Her. Jetzt nach oben. Nach unten. Behutsam. Mit der Nase einen Kreis um die Sonne Zeichen. Dann von ihr abwenden. Die Hände fest aneinander reiben. Bei der klirrenden Kälte wollen sie gar nicht richtig warm werden. Doch als sie es sind, legt sich die Wärme, die aus den Handschalen aufsteigt, wohlig um die Augen.

Sehr gut für die Körperhaltung

Langsam weiter. Durchs Gestrüpp. Äste knacken. Mal laut und intensiv, mal leise, kaum wahrnehmbar. Zwischendurch ist der Boden felsenfest, dann gibt er wieder nach. „Sehr gut für die Körperhaltung“, sagt Pädagogin Michaela Böhringer, die alle Schritte auf dem Weg durch den Wald begleitet.

Perspektivenwechsel. Mit einem kleinen Spiegel in der Hand bekommt der Wald nochmal ein neues Gesicht. Da stehen Bäume plötzlich Kopf.

Man sieht sich selber über den Waldboden schlendern. Die Sonne reflektiert und blendet in den Augen. Die Rinde des Baumes hinter einem fühlt sich genau so schroff an wie sie im Spiegel ausgesehen hat. Langsam kribbelt es in den Händen. Sie sind so kalt geworden, dass sie sich kaum noch bewegen lassen. Der Becher Holunderblütentee heizt sie wieder auf. Gleichzeitig gleitet er sanft durch den Körper und strahlt Wärme ab. Im Hinterkopf schwingt ein Teil des Liedtextes von Constantin Wecker, den Böhringer allen mit auf den Weg gegeben hat: Und die Bäume nicken dir vertraulich zu. Und in ihren Blicken findest du deine Ruh.