Hermaringen Ein Abend für Gesang und Tanz

Hermaringen / HZ

Fun bot 450 Zuhörern in der Güssenhalle ein Programm von Abba bis „Flashdance“.

Vollbesetzt war die Güssenhalle mit 450 Zuhörern, als der Chor Voices & Fun sein Chorkonzert unter dem Motto „Sing and Dance“ darbot. Tanzlieder aus allen Genres waren zu hören und immer wieder wurde das Gesungene tänzerisch begleitet.

Schon der Auftakt ließ erahnen, was einen erwarten könnte: Mit einem Flashmob auf „Fantasy Girl“ tanzten sich die Chormitglieder aus der Halle auf die Bühne, die einen Hauch von Disco-Feeling ausstrahlte. So nahm ein unterhaltsamer Abend mit dem Abba-Klassiker „Dancing Queen“ seinen Lauf.

Dass der Chor es auch auf Deutsch kann, stellten die 33 Sängerinnen und Sänger mit Max Giesingers Song „Wenn sie tanzt“ unter Beweis. Gefühlsbetont ging es mit Robbie Williams „She's the one“ und „What a feeling“ aus „Flashdance“ weiter. Sicher führte Chorleiterin Sabine Seidl ihre vielstimmige Gruppe, Sängerin Lena Wendnagel übernahm mit Esprit die Moderation. Für musikalische Unterstützung sorgten an Klavier und Gitarre Mark Poppe sowie erstmals Tom Höpfner am Schlagzeug und Cajon.

Zum vielbeklatschten Publikumsrenner avancierte anschließend Herbert Grönemeyers „Mambo“. Die vier Herren im Bass konnten hier mit ihrem Soloteil glänzen. Melodien aus den Filmen „Fame“ und „Grease“ passten bestens zum Motto des Konzerts.

Nach der Pause folgte der Auftritt der Showtanz-Gruppe „Spice“ aus Gundelfingen. Neun Tänzerinnen und ein Tänzer begeisterten mit Choreografie-Ausschnitten zu zehn Musical-Melodien. Als ausgerechnet beim letzten Tanzauftritt die Musik ausfiel, konnte der in der Halle wartende Chor spontan singend bei diesem Titel in die Bresche springen. „Schuld war nur der Bossa Nova“ eröffnete den zweiten Teil des Abends, der durch ruhigere Klänge geprägt war, aber einen großen Mitsing-Faktor barg. „Save the last dance“, dem älteren Publikum von den Drifters bekannt, wurde dem Zeitgeist entsprechend in einem Arrangement von Michael Bublé vorgetragen.

Nochmals richtig krachen ließen es alle Akteure auf der Bühne bei „Shut up and dance“. Und zum Abschluss des Abends gab es das Medley „The very best of Dirty Dancing“. Mit der Zugabe „Let's twist again“ war dann auch das Publikum zum Mitsingen und Mittanzen eingeladen.