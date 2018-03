Auernheim Ehrenbürger Alfons Ganzenmüller wurde gefeiert

Auernheim / Klaus-Dieter Kirschner

Der letzte Bürgermeister Auernheims, Alfons Ganzenmüller, wurde 90 Jahre alt und reich beschenkt.

Mit einer Feierstunde haben die Auernheimer und die Gemeinde Nattheim am Samstagnachmittag ihren Ehrenbürger Alfons Ganzenmüller geehrt. Auernheims Ortsvorsteher Wolfgang Bernhard hatte für seine Laudatio Bilder aus dem Leben des nun 90-jährigen letzten Auernheimer Bürgermeisters ausgegraben. Das kam gut an: In seiner Dankrede bekannte der Jubilar, dass er einige der Fotos noch nie zuvor gesehen hatte.

Ebenfalls erfreut zeigte sich Ganzenmüller über den Auftritt des Musikvereins Auernheim und die gesungenen Glückwünsche der Kinder der Dorfschule. Bürgermeister Norbert Bereska stellte der Vita Ganzenmüllers Ereignisse aus der Welt- und Dorfgeschichte gegenüber. Und Pfarrer Bernd Hensinger wünschte seitens der katholischen Sankt-Georgs-Gemeinde: „Der liebe Alfons möge noch lange die Gottesdienste in der Pfarrkirche auf der Orgel begleiten.“

Geschenke weiterverschenkt

Weil Ganzenmüller zu seinem runden Geburtstag keine Geschenke haben wollte, wurde Geld gesammelt, das das Geburtstagskind weiterverschenkte: Je 500 Euro gehen an den Kindergarten und an die Dorfschule. Auch die Vereine und die Feuerwehren in Auernheim und Steinweiler gingen nicht leer aus.