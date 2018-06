Heldenfingen EEG-Förderung: Es gärt bei den Boschs

Heldenfingen / Christine Weinschenk

Nach 20 Jahren Betrieb entfällt die EEG-Förderung für Biogasanlagen. 2024 ist es bei den Boschs in Heldenfingen soweit. Sie fragen sich schon jetzt, wie es danach weitergehen soll.

Nahwärmenetz, Glasfaseranschluss – die Nutzung der Biogasanlage in Gussenstadt hat Vorbildcharakter. Nun sinniert die Gemeinde über ähnliche Lösungen für die anderen Teilorte. Beim Gemeindebesuch der Grünen-Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp machte man deshalb auch in Heldenfingen Station. In den Blick gerückt ist die Biogasanlage der Familie Bosch. Sie nutzt die Abwärme ihrer Anlage bisher nur für das eigene Wohnhaus und den Hof. Verfügbar für den Ort wären laut Markus Röhrer vom Hauptamt rund 2000 MWh pro Jahr. Noch liegt für den möglichen Ausbau eines Nahwärmenetzes kein konkreter Plan vor, aber es gibt Überlegungen.

Allerdings kam schon in dieser Vorplanungsphase ein großes Problem auf, das man Margit Stumpp mit nach Berlin geben wollte. Biogasanlagen erhalten keine gesicherte und staatlich geförderte Einspeisevergütung mehr, sobald ihre Schutzfrist abläuft. Das ist 20 Jahre nach dem Bau der Fall. Die Biogasanlage der Boschs stammt aus dem Jahr 2004. Das heißt, dass sie ab 2024 keine automatische Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mehr erhalten.

„Keine Planungssicherheit“

Fördermittel können zwar für weitere zehn Jahre bewilligt werden, doch dafür müssen die Betreiber von Biogasanlagen an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen, worin die Landwirte „ihren“ Strompreis angeben müssen. Der Gebotshöchstpreis ist gedeckelt und liegt unter der ursprünglichen EEG-Vergütung.

„Das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, der drei Jahre Vorlauf braucht. Ist man zu teuer, fliegt man raus und wenn man den Preis zu niedrig ansetzt, kann man nicht wirtschaftlich arbeiten“, erläuterte Friedrich Bosch. Unter dem Strich steht: „Wir haben keine Planungssicherheit mehr.“ Das macht ihm Sorgen. Und auch der Gemeinde. Denn nicht nur die Boschs wissen nicht, wie es nach 2024 mit ihrer Anlage weitergeht, auch die Gemeinde kann unter diesen Umständen ihre Pläne für die Nahwärmeversorgung nicht weiter vorantreiben.

Mit der Biogasanlage wollten sich die Boschs neben Schweinemast und Milchviehhaltung ein drittes Standbein aufbauen. „Weil die Erzeugerpreise schlecht waren, sind wir in eine andere Richtung gegangen. Bis jetzt hat sich das auch bewährt.“ Doch was nach dem Auslaufen der gesicherten EEG-Vergütung ist, bleibt offen. Natürlich werde man sich an der Ausschreibung beteiligen, aber: „wenn wir den Zuschlag nicht bekommen, müssen wir aufhören. Zum Börsenpreis rechnet sich die Anlage nicht“, so Junglandwirt Johannes Bosch. Die EEG-Vergütung liege bei rund 19 Cent/kWh; der Börsenpreis dagegen nur zwischen drei und sechs Cent. „Wir glauben nicht, dass zu diesem Preis irgendeine Anlage wirtschaftlich betrieben werden kann.“

Biogas-Boom ab 2008

Ein Thema also, das wohl nicht nur Familie Bosch umtreibt. Seit dem Jahr 2000 wurden Biogasanlagen vom Bund gefördert. Die Heldenfinger waren mit ihrer Anlage recht früh dabei. Denn der richtige Biogas-Boom, so Friedrich Bosch, setzte im Landkreis Heidenheim erst richtig ab 2008 ein. „Irgendwann haben alle Betreiber dasselbe Problem und müssen unter Umständen rückbauen.“

„Es wäre wichtig, dass ihr in Berlin danach guckt, dass die Anlagen weitergeführt werden können“, sagte Bürgermeister Roland Polaschek in Richtung Margit Stumpp. „Wir werden noch alt, bevor wir Strom aus dem Norden bekommen. Deshalb müssen wir im Süden nach dezentralen Lösungen suchen. Wir würden gern mehr machen und den Nahwärmeausbau mit dem Glasfaserausbau vorantreiben. Aber wir können nicht ins Blaue investieren.“ Die Politik müsse die Voraussetzungen schaffen. Zumal die Anlage der Boschs eine mit großem Potenzial sei, da sie mit einer hohen Mist- und Güllequote betrieben werde. „Unsere Forderung ist, dass gerade solche Anlagen bei der Ausschreibung bevorzugt werden.“

Durchwachsende Silphie

Laut Friedrich Bosch bestehe die tägliche Einbringmenge zu rund 46 Prozent aus Gülle und Mist vom eigenen Hof. Zudem habe man im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Durchwachsende Silphie geerntet. Als Alternative zu Mais. Die Silphie ist ein aus Nordamerika stammender Korbblütler und sieht aus wie eine kleine Sonnenblume. „Sie ist eine unkomplizierte Pflanze und kann 15 bis 20 Jahre auf dem Feld stehen“, erklärte Bosch. Ab dem zweiten oder dritten Jahr soll die Pflanze ohne Unkrautvernichtungsmittel oder Pestizide auskommen. Zudem blühe die Silphie von Ende Juli bis Ende September. „So ist das Feld nicht nur grün und wir tun was für Bienen und Imker.“

Die Politik habe den Landwirten vor 20 Jahren versprochen, dass die Börsenpreise einst höher sein werde als die EEG-Vergütung und daher gar keine Förderung mehr nötig sein wird, so Friedrich Bosch. „Aber es ist ganz anders gekommen. Weil mit Kohle und Atommeilern weiter Strom produziert wird, ist einfach zu viel davon auf dem Markt.“ Sein Eindruck: „Man will keine dezentralen Lösungen mehr und die regenerativen Energien beschneiden. Die großen Energiekonzerne haben zu viel Macht.“

„Damit rennen Sie bei den Grünen offene Türen ein“, sagte Margit Stumpp verständnisvoll. Auch sie sehe in der Ausschreibungsregelung eine bewusste Beschränkung der regenerativen Energien. „Kohle und Atom haben derzeit Einspeisevorrang und nicht die regenerativen Energien so wie es eigentlich auf dem Papier steht.“