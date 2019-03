22 Prozent der gesamten Ernte mussten aufgrund von Sturmschäden oder Käferbefall bereits eingeschlagen werden. Die Erträge sind stark rückläufig.

Ein rauer Wind pfeift über das Härtsfeld und den Gemeindewald Dischingen. Schlecht wirkt sich das auf den hauptsächlichen Fichtenbestand aus, der nicht tief im Boden sitzt und stark in Mitleidenschaft gezogen wird.

Insbesondere Sturm „Eberhard“ hat in den letzten Tagen noch einmal kräftig zugelangt. Bis zu 598 Festmeter, 22 Prozent der gesamten Ernte von 2690 Festmetern, mussten aufgrund von Sturmschäden oder Käferbefall eingeschlagen werden.

Milde Wintertemperaturen und anhaltende Trockenheit sorgten zudem geradezu für ideale Bedingungen für den Borkenkäfer. Revierförsterin Beatrix Diedering sprach anlässlich der Vorstellung des Haushaltsabschlusses und Naturalvollzugs 2018 des Dischinger Gemeindewaldes im Gemeinderat, von einer regelrechten Käferwelle, mit der bis zum Sommer zu rechnen sei.

Überhaupt nicht begeistert zeigte sich Forstrat Pascal Hecht, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Heidenheim, von der Entwicklung der Holzmarktpreise, genauer gesagt ihrem Verfall in den letzten Jahren um bis zu 40 Prozent. Bei der Vorstellung der harten Fakten des Rechnungsabschlusses, stellte sich nicht zuletzt deshalb stichhaltig heraus, der Gemeindewald – einst ein Garant stetiger Einnahmen – macht inzwischen Minus.

Hoher Preisverfall

Eigentlich, denn wenn man sich die Bilanz dann etwas genauer betrachtet, kommt man in Dischingen trotzdem auf ein positives Ergebnis, nämlich ein Plus von rund 44 700 Euro. Derselbe Wind, der über die raue Alb pfeift und die Fichten umlegt, die dann als Schadholz nichts einbringen, sorgt nämlich auch dafür, dass im Dischinger Wald drei Windräder kräftig am Rotieren sind. Und für diese kassiert die Gemeinde rund 70 000 Euro Pacht. Die Windräder sind es somit allein, die den Gemeindewald in die schwarzen Zahlen hieven.

Die mit 180 000 Euro angesetzten Erlöse aus dem Holzverkauf brachten letztlich nur rund 142 000 Euro ein. Auch die Einnahmen aus dem Nasslager, ein weiterer wichtiger Aktivposten im Gemeindewald, die mit 15 000 Euro eingeplant waren, spülten nur rund 9000 Euro in die Kasse, während die Unterhaltungskosten mit rund 12 000 Euro zu Buche schlugen. „Nicht gerade ein Bombengeschäft für die Gemeinde“, wie Bürgermeister Alfons Jakl mit Dischinger Understatement befand.

Russische Verschwörung?

Auch einigen Gemeinderäten war das Betriebsergebnis nicht geheuer. Besonders Anton Scherer (Freie Wähler) konnte und wollte nicht verstehen, wo die ganzen schönen Einnahmen hingekommen seien. Windräder schön und gut, aber als Waldbewirtschaftung könne man diese ja nicht betrachten. Ganz im Gegenteil, werde hier das eigentliche Ergebnis verfälscht, das eigentlich dicke Minus werde durch die Windkraft zu einem Plus umgemogelt. Scherer sah bereits eine Verschwörung der russischen Holzmafia hinter der ganzen Inflation am Werke.

Doch diesbezüglich konnte der Gemeinderat von Hecht beruhigt werden, in Heidenheim habe man noch nichts von russischem Billigholz bemerkt, sehr wohl aber von tschechischem, das im Gegensatz zum russischen allerdings keineswegs illegal sei. Ansonsten blieb es bei der Erklärung des Preisverfalls – 80 Euro pro Festmeter Fichtenholz, für Schadholz rund die Hälfte – aufgrund einer hohen Übersättigung des Marktes, mit deren Zunahme im Übrigen zu rechnen sei.

Auch Diedering gab den Gemeinderäten wenig Hoffnung, als sie klar zum Ausdruck brachte, dass in den nächsten Jahren mit einer weiteren deutlichen Abnahme der Erträge zu rechnen sei. „Ohne Windräder ist die Sache überhaupt nicht zu stemmen“, machte die Försterin deutlich.

Bildergalerie Schäden durch Sturm „Eberhard“ in Heidenheim Bilderstrecke öffnen

Sturm Tief „Eberhard“ lässt Bäume knicken und ein Dach wegfliegen Im Kreis Heidenheim entstand einiger Schaden durch den Sturm. Doch im Vergleich zu anderen Regionen kam man hierzulande glimpflich davon.