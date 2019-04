Die Gemeinde Hermaringen bietet nun gemeinsam mit den Stadtwerken Ulm ein Carsharing an. Am Samstag, 6. April, fällt der offizielle Startschuss.

In Sontheim/Brenz ist die Idee vom Tisch, in Niederstotzingen und Gerstetten hingegen gibt es bereits Carsharing-Angebote. Die Gemeinde Hermaringen will nun nachziehen: Ab Samstag, 6. April, können die Bürger auch dort ein Elektroauto – einen Renault Zoé – mieten. Anbieter sind wie in Niederstotzingen die Stadtwerke Ulm (SWU). Daher lautet der Name des neuen Angebots: „swu2go“.

Ladesäule am Rathaus

Standort des Autos sowie der dazugehörigen Ladesäule wird am Rathaus sein. Dort nimmt Hermaringens Bürgermeister Jürgen Mailänder den Wagen am Samstag um 15 Uhr offiziell von Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU-Unternehmensgruppe, entgegen. Außerdem können sich interessierte Bürger von 15 bis 17.30 Uhr nach der Eröffnung der Ladesäule darüber informieren, wie das Carsharing-Angebot funktioniert. Wer sich an diesem Tag registriert, kann zudem Sonderkonditionen nutzen.

Einstieg in die E-Mobilität

„Mit ,swu2go’ schaffen wir den Einstieg in die Elektro-Mobilität“, heißt es in einer Pressemitteilung von Bürgermeister Mailänder. Das Mietsystem könne eine Ergänzung zum bestehenden Nahverkehrsangebot sein. Und weiter: „Wir sind überzeugt, dass das Angebot seine Nutzer findet.“

Hermaringen stellt dafür den Mietwagen-Stellplatz zur Verfügung und sorgt für die Infrastruktur zur Nutzer-Registrierung. Die Stadtwerke kümmern sich um Betrieb, Pflege und Wartung des Autos und rechnen mit dem Kunden ab.