Vom 30. Mai bis 2. Juni wird in der Härtsfelder Brauerei-Arena gefeiert.

Los geht es mit dem traditionellen Dunstelkinger Frühlingsfest des örtlichen Musikvereins am Donnerstag, 30. Mai, wo zum Auftakt der vier Festtage der gastgebende Musikverein ab 11.30 Uhr die Besucher musikalisch begrüßt. Am Vatertags-Abend dürfen sich die Besucher ab 18 Uhr auf „The Brassidents“ freuen.

Bei den „Heavydays“ am Freitag, 31. Mai, kommen dann alle Rock- und Metalbegeisterten auf ihre Kosten. Die Fans der Szene dürfen sich dabei auf zehn verschiedenen Rock- und Metalbands freuen, die auf zwei Bühnen auftreten. Headliner in diesem Jahr sind „The Royal“ und „Undertow“.

Am Samstagabend, 1. Juni, gastiert die siebenköpfige Liveband „Brenztal Power“, die zur Dirndl- und Lederhosen -Gaudi einlädt. Einlass für den Abend ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

Am Festsonntag, 2. Juni, spielt der Musikverein Lutzingen ab 11.30 Uhr zum Mittagstisch auf, bevor der Ausklang des Frühlingsfestes ab 17 Uhr durch den gastgebenden Musikverein selbst gestaltet wird.

Karten für „Brenztal Power“ sind bei der Volksbank in Dischingen, beim Autohaus Sing in Neresheim, beim Fachgeschäft Elektro Meyer in Neresheim sowie bei der Härtsfelder Familienbrauerei Hald in Dunstelkingen sowie an der Abendkasse erhältlich. Tischreservierungen ab acht Personen werden unter Tel. 07327.7644074 entgegengenommen.