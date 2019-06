Lange war der Bau einer Drogerie an der Brenzer Straße im Gespräch. Jetzt sind die Verträge unterzeichnet. Kommendes Jahr soll eröffnet werden.

Der Traum von der Drogerie im eigenen Ort? Lange Zeit war es ruhig um das Thema. Mancher Sontheimer hat wohl schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass der Traum noch in Erfüllung gehen könnte. Jetzt aber wird aus dem „könnte“ tatsächlich ein „kann“: Die Sache ist spruchreif, noch im Mai habe man die Verträge mit der Karlsruher Kette DM unterzeichnet, sagt Ulrich Neff, Vorstandsmitglied bei der Rewe Süd/Südwest-Genossenschaft.

Konkurrenz im Nachbarhaus

Entsprechend früherer Pläne soll die Drogerie mit einer Verkaufsfläche von circa 800 Quadratmetern rechterhand des Rewe-Markts an der Brenzer Straße errichtet werden. Im selben Gebäude soll ein ähnlich großer Getränkemarkt angesiedelt werden, den Rewe-Inhaber Hans-Jakob Nieß selbst betreiben wird. Dass er sich mit dem Drogerie-Markt quasi die Konkurrenz ins Nachbarhaus holt? Dem 61-Jährigen, der selbst in Sontheim wohnt und im Kreis Heidenheim fünf Rewe-Märkte betreibt, ist das durchaus bewusst. Aus seiner Sicht aber überwiegt der Vorteil: So geht Nieß von einer Attraktivitätssteigerung des gesamten Einkaufsstandorts aus. Mit der Kombination Rewe/DM werde man zusätzliche Käufer anlocken, auch aus der bayerischen Nachbarschaft.

„Ein Quantensprung“

Mit dieser Erwartung ist Nieß nicht allein. Schließlich ähnelt das rund 5500 Einwohner zählende Sontheim in Bezug auf seine Größe nicht gerade den anderen Standorten der DM-Kette. „Ab 10 000 Einwohnern geht man dort von genügend Kaufkraft aus“, sagt Rainer Neugebauer, der bei Rewe im Bereich Expansion tätig ist. Entsprechend lange hat die Überzeugungsarbeit in Anspruch genommen: Beim Bau des Rewe-Markts vor acht Jahren hätten noch alle angefragten Drogeristen abgelehnt, erinnert sich Ulrich Neff. Rund 4000 Quadratmeter Fläche des erworbenen Areals ließ man daher brachliegen.

Erst vor zwei Jahren habe man im Hause DM dann doch Interesse am Standort Sontheim signalisiert. „Ein Quantensprung“, sagt Bürgermeister Matthias Kraut. „Eine Erfolgsgeschichte“, findet auch Rainer Neugebauer. Es folgten Abwägungen, Kalkulationen, Formalitäten. Inzwischen aber ist der Bau des neuen Gebäudes an die Kiz Unternehmensgruppe aus Bad Soden nördlich von Frankfurt vergeben.

Volle Auftragsbücher

Bei regionalen Trägern, sagt Neff, habe man ebenfalls angefragt, aufgrund voller Auftragsbücher allerdings Absagen erhalten. Da zu dem beauftragten Unternehmen eigene Fachfirmen zählen, werden vermutlich auch während des Bauverlaufs keine regionalen Träger zum Zug kommen. Der Vorteil aus Sicht der Auftraggeber: Kommt alles aus einer Hand, kann der geplante Zeitablauf vermutlich besser eingehalten werden.

Eröffnung zu Ostern

Apropos Zeitablauf: Noch im Sommer soll mit dem 3,8 Millionen Euro teuren Bau begonnen werden. Derzeit läuft eine verpflichtende Kampfmitteluntersuchung, die im Normalfall mithilfe von Satellitenbildern vonstattengeht. Anschließend folgt eine Pfahlgründung mit rund 120 Betonpfählen. Im September soll dann die Bodenplatte gegossen werden und der Bau bis zum Winter ein Dach erhalten, damit während der Wintermonate im Inneren gearbeitet werden kann. Im Idealfall können der Getränke- und DM-Markt dann zu Ostern kommenden Jahres eröffnet werden.

