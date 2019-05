Im Kulturgewächshaus gibt es Covers von Eric-Clapton-Songs zu hören.

Die Band „Clapton Experience“ präsentiert am Samstag, 1. Juni, ab 20 Uhr in einem dreistündigen Konzert Werke von Eric Clapton im Kulturgewächshaus Birkenried. Von den Anfängen bei den „Yardbirds“, über „Cream“ und „Derek and the Dominos“ bis hin zum Durchbruch als Solo-Künstler berücksichtigt die Band in ihrem Programm alle Schaffensphasen des britischen Musikers. Frontmann Sebastian Strodtbeck stand bereits mit Weltstars wie Pete York, Eddie Hardin und Miller Anderson auf der Bühne.