Julian Hack, Tobias Mack und Gabriel Glasenapp absolvierten einen Lehrgang auf der Kapfenburg.

Die drei Georg-Elser-Schüler Julian Hack (R6a), Tobias Mack (R7a) und Gabriel Glasenapp (R 8b) wurden in einem mehrwöchtigen Kompaktkurs auf der Kapfenburg zu Musiklotsen ausgebildet. Sie können nun ihre Kenntnisse an Schulen und in Vereinen einsetzen, beispielsweise in der Gestaltung von Bewegungspausen in Grundschulen, bei Probenwochenenden, in der Instrumentenpflege, als Notenwart oder in der Mitorganisation von Veranstaltungen.