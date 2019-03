Rezitator Lutz Görner, Pianistin Nadia Singer und Tenor Edward Leach gastieren mit ihrem Programm am 28. März im Zeiss-Forum.

Ein unmöglicher Mensch sei dieser Schumann, beklagte sich Richard Wagner nach einem Besuch seines Komponistenkollegen in Dresden. Kein einziges Wort habe er geredet.

Robert Schumann, der Wortkarge, machte es seinen Gästen oft nicht leicht. Doch nicht nur die Zeitgenossen, auch Rezitator Lutz Görner, der sich am Donnerstag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Zeiss-Forum zusammen mit der Pianistin Nadia Singer und dem jungen englischen Tenor Edward Leach in seinem neuen Programm Robert Schumann widmet, hatte zunächst seine Schwierigkeiten mit dem eigenwilligen Genius. „Anfangs konnte ich mich einfach nicht mit ihm anfreunden“, gesteht Görner, der drei Jahre lang mit seinem Schumann-Programm gerungen hat.

Nach Liszt, Chopin, Beethoven, Wagner, Meyerbeer und Schubert, die Görner und Nadia Singer bereits porträtiert haben, ist also nun Robert Schumann an der Reihe. In Schumanns kurzem Leben liegen Glück und Drama, Erfolg und Absturz, Genie und Wahnsinn nah beieinander. Um Schumanns Biografie zu erzählen, hat Görner Zitate aus Briefen und Schriften von Zeitgenossen sowie aus den eigenen Notizen des Musikers zusammengestellt. Herausgekommen das Porträt eines genialen Künstlers, dessen Leben von scharfen Widersprüchen geprägt war. Auf fruchtbare Schaffensphasen folgten Lähmung und Krankheit, im bürgerlichen Familienidyll lauerte die todbringende Syphiliserkrankung, die Schumann sich in jungen Jahren zugezogen hatte. Verheiratet mit einer umjubelten Pianistin, dauerte es über seinen Tod hinaus, bis auch er geachtet und umjubelt wurde.

Seine Qualität bezieht das Programm nicht zuletzt aus der Auswahl der Musikstücke, die in die Biographie eingewoben sind. Tenor Edward Leach singt berühmte Schumann-Lieder nach Gedichten von Heine und Eichendorff. Besondere Glanzpunkte des Abends sind die Klavierwerke Schumanns, darunter Stücke aus dem „Carnaval“, den „Kinderszenen“, den „Fantasie-Stücken“ und viele andere.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen erhältlich.