Heldenfingen Dorfkrippe mit Bezug zur Ostalb

Heldenfingen / Klaus-Dieter Kirschner

In Heldenfingen können jetzt wieder 25 Szenen mit mehr als 100 Figuren bestaunt werden.

Knapp vier Wochen dauert es, bis die aktuell 25 Szenen der Heldenfinger Simultankrippe aufgebaut sind. Das Team (Lilli Hafner, Waltraud Hofko, Rolf Fischer und Margret Schaich) hat es wieder mal geschafft, denn seit dem dritten Advent ist in der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche die Krippensaison im Gang. Sie dauert etwas länger als der Weihnachtsfestkreis, der auch auf evangelischer Seite neuerdings an Lichtmess, also dem 2. Februar endet.

Lilli Hafner rechnet auch in diesem Jahr mit mehreren hundert Besuchern aus nah und fern. Da die Besichtigung keine Eintrittskarte erfordert, ist die genaue Besucherzahl nicht zu ermitteln.

Die Dorfkrippe stellt verschiedene biblische Geschichten nicht in Palästina dar, sondern auf der Ostalb – von der Reise von Maria und Josef mit einem Esel bis zu den Heiligen Drei Königen. Auch Szenen aus dem Leben Christi wie das Abendmahl und die Kreuzigung werden dargestellt. Da sind das Heidenheimer Schloss Hellenstein ebenso zu entdecken wie Älbler in ihrer Tracht. Die einzelnen Szenen sind mit kleinen Erläuterungstäfelchen versehen.

Heldenfinger Frauen nähten die Kleider für die 106 Figuren, die geschnitzte Gesichter haben. Gut 60 Tiere vervollständigen die Krippe, die täglich oder nach dem Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche von 10 bis 17 Uhr gezeigt wird. Führungen können gebucht werden über das evangelische Pfarramt, Tel. 07324.2727, Lilli Hafner (Tel. 6236) oder Rosemarie Schütt (Tel. 91967).