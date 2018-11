Dischingen Dischingens Ziel: die Neugestaltung der Ortsmitte

Dischingen / Klaus Dammann

Die Gemeinde hat ihren im Umfang reduzierten Aufnahmeantrag für das Landessanierungsprogramm eingereicht. Wesentlicher Bestandteil ist ein Erweiterungsbau für das Rathaus.

Fristgerecht zu Ende Oktober ging der Dischinger Aufnahmeantrag für das Landessanierungsprogramm (LSP) 2019 an das Land Baden-Württemberg. Das Volumen bzw. der gebietsbezogene Umfang des Antrags war zuvor noch reduziert worden und erstreckt sich nun auf einen Kernbereich rund um den Marktplatz. Bürgermeister Alfons Jakl schilderte jetzt im Gemeinderat den Hintergrund der Verkleinerung des Planungsareals: Bei einer Besichtigung und Besprechung mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums und des Regierungspräsidiums im September sei diese räumliche Konzentration gefordert worden.

Wolfgang Mielitz von der beauftragten Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH erläuterte den Räten den Verfahrensablauf und den Inhalt des LSP-Antrags. So lasse sich ein städtebauliches Erneurungsvorhaben nach Problemerfassung und Antrag in folgende Schritte aufteilen: Aufnahme ins LSP, vorbereitende Untersuchungen, förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets, Sanierungsarbeiten sowie Abschluss und Abrechnung.

Gemeinde hat Planungshoheit

Es gebe in Dischingen eine ganze Menge zu tun, so Mielitz. Die Fachleute seien aber der Meinung gewesen, dass das vollständige Vorhaben zu flächig sei. Daher konzentriere man sich auf den Ortskern. Die Gemeinde habe stets die Planungshoheit über einen Zeitraum von acht Jahren, der auch um zwei Jahre verlängert werden könne. Darüber hinaus sei eine Erweiterung möglich. Dischingen werde nach der Aufnahme ins LSP über ein Budget verfügen und könne selbst die Prioritäten festsetzen. Bei der Vorbereitung sei bereits viel geleistet worden, so der Planer. Nun stehe die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an. Im Idealfall könne die Festlegung des Sanierungsgebiets im Herbst 2019 erfolgen.

Die Größe des Untersuchungsgebiets betrug 19,8 Hektar, das vorgeschlagene Sanierungsgebiet umfasse jetzt 8,5 Hektar. Erhoben habe man die Zustände der Gebäude in Bezug auf bauliche Mängel und deren Schwere sowie die Mängel in Verkehrsbereichen und bei gestalterischen Aspekten. Aus der Analyse ergebe sich ein Maßnahmenkonzept. Die ermittelten förderfähigen Gesamtkosten seien von 4,7 Millionen Euro auf 4,1 Millionen Euro nach der Reduzierung des Umfangs gesunken. Die Förderquote betrage 60 Prozent, die Gemeinde müsse 40 Prozent tragen.

Ein zentraler Teil der Aufgaben sei das Rathaus mit Modernisierungen und einem neuen Erweiterungsbau, schilderte Mielitz. Die Gesamtherstellungskosten bezifferte er hier auf 3,8 Millionen Euro. Straßenneugestaltungen in den Bereichen Kirchgasse, Marktplatz, Hauptstraße und Grabenstraße sowie punktuell in den angrenzenden Bereichen Alte Egau und Kaplaneigasse kämen als weitere große Maßnahme hinzu. Außerdem gehe es auch um private Bauaufgaben, das Aktivieren von Flächen und Leerständen. Mielitz nannte auch die Umnutzung des Fürstlichen Forsthauses.

„Eine einmalige Chance“

Dischingen könne durch das LSP zu einem schönen und funktionstüchtigen Ort entwickelt werden, sagte Mielitz. „Sie haben dann das Geld. Eine einmalige Chance.“

„Wer mit offenen Augen durch den Ort geht, kann das alles nachvollziehen“, meinte der Bürgermeister. Er hoffe, dass man das Ministerium überzeugen konnte. „Ich habe es positiv gesehen“, fügte der Planer an. „Ich denke, die Dringlichkeit wurde erkannt.“

Darüber hinaus könne Dischingen auf Fördermittel aus dem Ausgleichsstock hoffen, so Jakl. „Und den brauchen wir auch.“ Mit einer Entscheidung über die Aufnahme ins LSP 2019 sei Ende März/Anfang April zu rechnen, sagte Mielitz abschließend.