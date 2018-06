Dischingen Suevit: Dischingen geht auf Konfrontationskurs

Dischingen / Klaus Dammann

Der Regionalverband hat den Bereich bei Hofen gegen den Willen der Gemeinde in den Regionalplan zur Rohstoffsicherung aufgenommen. Das will man so nicht hinnehmen.

Es ist ein Thema, das manche Gemüter erhitzt hat“, konstatierte Dischingens Bürgermeister Alfons Jakl. Gemeint war mit dieser Aussage in der Sitzung des Gemeinderats die Aufnahme einer Fläche beim Ortsteil Hofen in den Regionalplan zur Fortschreibung der Rohstoffsicherung. Das Areal birgt den für bestimmte Industriebereiche wertvollen Rohstoff Suevit – ein poröses Gestein, das beim Einschlag des Meteoriten im Nördlinger Ries einst entstand. Abgebaut wird es zumindest teilweise auch durch Sprengungen.

Besonderen Sprengstoff erreichte die Debatte um die Suevit-Abbau-Vorrangfläche bei Hofen in den vergangenen Wochen dadurch, dass der zuständige Regionalverband Ostwürttemberg die entscheidende Sitzung auf einen anderen Termin vorzog: einen Termin, bei dem Jakl zufolge bekannt war, dass die Gegner der Aufnahme Hofens in den Plan – Bürgermeister Jakl selbst und Heidenheims Landrat Thomas Reinhardt – aufgrund einer schon länger festgelegten Aufsichtsratssitzung der HVG in Amsterdam nicht anwesend sein können.

Ergebnis der Sitzung des Regionalverbands am 16. Mai war, dass das Vorranggebiet, das noch vor Jahresfrist nicht Teil des Regionalplans wurde, nun in die Planfortschreibung einfloss.

Doch die Härtsfeldgemeinde will sich mit dem Satzungsbeschluss des Regionalverbands nicht so einfach abfinden. Harald Saur, der Ortsvorsteher von Dunstelkingen, zu dem auch der Weiler Hofen gehört, freute sich in der Sitzung des Gemeinderats, dass viele Hofener Bürger als Zuhörer erschienen waren. „Wenn wir uns das so gefallen lassen, müssen wir uns auch noch ganz andere Sachen gefallen lassen“, gab er sich kämpferisch. Das Ganze müsse „bis zum letzten Wort“ aufgeklärt werden.

Satzungsbeschluss fehlte

Zuvor hatte der Bürgermeister nochmals betont, dass es sich aktuell um Vorrangflächen und nicht um einen Abbau handelt. Bei der Herausnahme des Gebiets im Regionalverband 2017 habe der Satzungsbeschluss gefehlt, dem dann das Wirtschaftsministerium hätte widersprechen müssen. So habe es gereicht, die Abwägung der damaligen Entscheidung zu beanstanden. Möglichkeiten seien dann gewesen, das ganze Verfahren komplett von vorn aufzurollen oder Hofen für eine erneute Beratung wieder aufzunehmen. Diesem einfacheren Weg sei der Regionalverband dann gefolgt.

Jakl stellte im Gemeinderat aber seine große Verärgerung über die Terminierung der Sitzung des Regionalverbands heraus. Er habe E-Mails an Verbandsdirektor Thomas Eble und den Verbandsvorsitzenden Gerhard Kieninger geschrieben und darauf verwiesen, dass es geheißen habe, dass eine entscheidende Regionalverbandssitzung nicht ohne den betroffenen Bürgermeister erfolgen könne. „Darauf habe ich bis heute keine Antwort erhalten“, sagte Jakl. „Diese Umgangsweise ist mir richtig sauer aufgestoßen. Ich habe das Vorgehen so nicht erwartet.“

Fachanwalt soll prüfen

Der Regionalverband habe im weiteren Verlauf des Jahrs 2017 neue fachliche Einschätzungen zu Hydrogeologie sowie Auswirkungen von Sprengungen eingeholt. Dischingen sei über deren Ergebnisse nie informiert worden, beanstandete Jakl. „Das wäre mein Punkt zu sagen: Das schauen wir uns nochmal genauer an.“ Er schlug vor, einen Fachanwalt mit einer sachlichen und verfahrenstechnischen Prüfung zu betrauen. Wenn etwas für nicht in Ordnung befunden werde, solle die Gemeinde ein Normenkontrollverfahren in Angriff nehmen.

Die Gemeinderäte unterstützten Jakl einhellig in seiner Auffassung. Es sei der „einzige richtige Weg“, so vorzugehen, befand Stefan Kragler. Im Hinblick auf einen möglichen Erwerb der Fläche erkundigte sich Franz Göttle nach den Eigentumsverhältnissen. Die Fläche sei Privatbesitz, antwortete der Bürgermeister und wies darauf hin, dass eine Fläche, in der etwas Wertvolles liege, von einem Eigentümer nicht einfach verkauft würde.

„Es war für mich 2017 Kalkül, dass man den Satzungsbeschluss nicht gefasst hat“, sagte Monika Mai, die nach eigener Aussage damals bei der Sitzung des Regionalverbands in Aalen dabei war. Jetzt werde „ganz schlechter Stil“ gezeigt. „Ich bin dafür, ins Normenkontrollverfahren zu gehen. Es ist mir egal, was der Anwalt sagt.“

Den Weg zu Ende gehen

Andreas Behnle sagte zur Abbautechnik des Suevits: „Es wird alles gesprengt.“ Günter Burger erinnerte daran, dass man einen Weg eingeschlagen habe und diesen auch weitergehen solle bis zum Ende: „Unsere Meinung ist immer noch die gleiche.“ Hintergründe der Entscheidung im Regionalverband glaubte Karl-Heinz Pappe ausgemacht zu haben: „Glaubt einer, dass das die Politik entschieden hat? Das hat die Industrie entschieden.“ Über die Verantwortlichen sagte er: „Mit solchen Leuten vorne dran können wir nichts anfangen.“

Hans-Peter Danner und Anton Scherer unterstützten das angedeutete Vorgehen ebenfalls. „Dass der Regionalverband sich so stark macht, kommt wahrscheinlich daher, dass sie wirtschaftlich abhängig sind“, meinte Scherer und fügte an: „Wir wollen keinen Steinbruch.“

Auch eine Hofener Bürgerin machte gegen Ende der Debatte ihrem Ärger Luft. Sie sei ebenfalls Zeuge der Beratung des Regionalverbands 2017 gewesen und es habe mit einem Abbruch der Sitzung geendet: „In einer Schule geht es nicht so zu.“

In der Abstimmung zeigte sich der Gemeinderat einmütig willens, einen Konfrontationskurs einzuschlagen und beschloss entsprechend, einen Fachanwalt mit der Prüfung zu beauftragen.