Herbrechtingen Dietlinde Ellsässer sorgt für beste Stimmung im Kloster

Herbrechtingen / Marita Kasischke

Keck und komisch und gut schwäbisch: Dietlinde Ellsässer als Ledige in Schwaben ließ ihr Publikum im Kloster Herbrechtingen Tränen lachen.

Von wegen: Außer Fasching gibt es keinen Spaß in diesen närrischen Tagen! Die rund 100 Besucher am Freitagabend im Kloster Herbrechtingen werden das bezeugen, denn sie lachten sich schier kringelig. Zu Gast war Dietlinde Ellsässer, ein Drittel des Trios „Die Drei vom Dohlengässle“ und Mitbegründerin des Theaters Lindenhof, und sie war nicht närrisch, sondern einfach „Ledig in Schwaben“ – wie der Titel des Programms.

Winnetou oder Tarzan

Ledig in Schwaben, das klinge leider immer noch zu sehr nach Problemfall, nach „oizecht“ und „übriggeblieben“. Dabei hat sie es einfach schon in den Genen: Statt Pubertät spielte sie lieber Malefiz und fragte sich, warum man denn so unbedingt die ganze Zeit einen Mann braucht – Steuererklärung ist ja nur einmal im Jahr und Wintergartenbauen noch seltener. Da genügt doch wohl ein Tagesabschnittspartner.

Ihren Kusskurs absolvierte sie in Theorie bei Rudolf Prack und Sonja Ziemann in ihren Filmen: „I hab des studiert: Der küsst von oben runter, ins Eck nei und dann drehen – des pack i“. Die Praxis bescherte Erkenntnisse in Sachen Zungenkuss: „Manche schaffad ja in oim rum, des glaubsch ed.“ Und wer, bitte schön, sei denn jemals auf die Idee mit dem Doppelbett gekommen, wo sich doch à la Distance viel eher voneinander träumen ließe? Das Nebeneinander baue schließlich nur Druck auf: „Soddmer? Soddmer ed?“, wobei der echte Schwabe ja auch ohne durch die Woche kommt.

Freilich ist auch Dietlinde Ellsässer bei männlichen Reizen nicht resistent. Einen Traummann gab es schon in ihrem Leben: Winnetou. Aber ob der alltagstauglich ist? „Mit so oim fällsch ja auf em Flecka.“ Und das Friedenspfeiferauchen führe nur zu wöchentlichem Gardinenwaschen. Und dann immer diese Haare im Siphon – nein, da ist die Schwäbin zu pragmatisch, da kann Winnetou noch so gucken, wie kein Schwabe gucken kann. Tarzan wäre auch eine Option gewesen mit seinem verführerischen Brustkorb und dem Lendenschurz, den man direkt auch zum Fensterputzen verwenden kann.

Dietlinde Ellsässer nahm kein Blatt vor den Mund, aus dem die schönsten schwäbischen Formulierungen nur so prasselten. „Wie tusch Du mich auf romantische Art empfangen?“, fragte sie beispielsweise in ihrer Version von „Herzblatt“, in der Eberhard, Wolfgang und Günter aus dem vorwiegend weiblichen Publikum die Kandidaten waren. Überhaupt hatten die Männer in der ersten Reihe ein bisschen weniger zu lachen als der Rest des Publikums, denn die knöpfte sich die Erzkomödiantin immer wieder auf ihre unverblümte Art vor, dass es so manchem die Sprache verschlug.

Da hätte sie vielleicht früher erzählen sollen, dass ein männliches Körperteil bei ihr immer funktioniert: der hemdsärmelige Unterarm, „den kannsch in jedem Alter nackig sehen“. Und das reicht ja dann auch. Ehe eher ausgeschlossen, „lieber wisch i fünfmal am Tag nass raus“. Schließlich will man ja nicht jeden Tag Spätzle, sondern auch mal asiatisch oder italienisch. Und die Frage nach dem Ledigsein in Schwaben beantwortet sie schon längst entweder im Honoratiorenschwäbisch mit „Ich han des so wellen“ oder hat auf gut schwäbisch mit „I ben au ohne ebber ebber“. Der Abend mit ihr hat dies auf jeden Fall bewiesen.