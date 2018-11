Steinheim Eine Steinheimer Ära: Dieter Eisele wird heute 80

Steinheim / Klaus-Dieter Kirschner

Drei Jahrzehnte lang stand Dieter Eisele an der Spitze der Gemeinde Steinheim und erfüllte sich damit den Wunsch aus seiner Kindheit. Heute wird der Bürgermeister a.D. 80 Jahre alt.

Ein Kommunalpolitiker von Rang, der stets das Ohr am Puls der Zeit hatte und wusste, wo wieder ein Zuschusstopf aufgemacht wird, feiert morgen, Sonntag, seinen 80. Geburtstag: Bürgermeister a. D. Dieter Eisele.

Schon mit 17 Jahren stand für ihn, der 1938 in Balingen geboren wurde und im Zweiten Weltkrieg den Vater verlor, fest: „Ich werde Bürgermeister.“ Dieser Traum ging nach der Schulzeit und der Ausbildung dann in Oberrot in Erfüllung.

Als 1972 Steinheims damaliger Bürgermeister Manfred Bezler im 20. Jahr seiner Amtszeit binnen weniger Wochen an Krebs starb, war Eisele einer von vier Bewerbern, die sich um den attraktiven Posten in der Albuchgemeinde bewarben. Und gleich im ersten Wahlgang schlug er alle Konkurrenten aus dem Feld. Bis zum altersbedingten Abschied im Jahr 2002 hatte Eisele sämtliche Wahlen zum Schultes-Amt mit einem enormen Vertrauensbeweis gewonnen.

Es waren für den jungen Schultes keine einfachen Jahre ganz am Anfang: Die Kommunalreform musste umgesetzt, Söhnstetten aufgenommen werden. Noch unter Manfred Bezler waren die Pläne für eine kommunale Jugendmusikschule ziemlich weit vorangekommen, doch Dieter Eisele blieb es vorbehalten, den Geburtshelfer zu machen. Heute ist diese Musikschule immer noch weit über die Region hinaus ob der Erfolge der Eleven nicht bloß bei Jugend musiziert berühmt.

In die Ära Eisele fallen die Erweiterung des Sportzentrums und der Bau der Wentalhalle in Steinheim. Ersetzt wurde in Söhnstetten die einstige Festhalle durch den schmucken Neubau der Seeberghalle. Wohn- und Gewerbegebiete entstanden. Mächtig viel investiert werden musste in die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung; die Philipp-Friedrich-Hiller-Schule wurde mehrfach erweitert. Eigene Räume bekam die Musikschule.

Die Urweltfunde aus den Schneckensanden lagerten Jahrzehnte in einem Holzschuppen der Pharion?schen Sandgrube. Als dem Schulentwicklungsplan die Dorfschule in Sontheim im Stubental zum Opfer fiel, wurde aus dieser Schule Zug um Zug das inzwischen mehrfach umgebaute und erweiterte Meteorkratermuseum. Der ursprünglich projektierte Museumsbau in der Sandgrube scheitere letztlich an den damals klammen Zuschussgebern.

Das Steinheimer Rathaus galt in jenen Jahren als Schultes-Schmiede. Zahlreiche Personen, die später als Bürgermeister ihren Mann standen oder heute noch stehen, gingen durch Eiseles Schule. Eben diese alle gaben sich 2008 ein Stelldichein, als unter Bürgermeister Rainer Schaller der „neue Saal“ der Musikschule in „Dieter-Eisele-Saal“ umbenannt wurde.

Am 13. Dezember 2002 wurde Dieter Eisele, dem 1997 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht wurde, zum Ehrenbürger ernannt. Dazu gratulierten ihm der Ehrenbürger Prof. Dr. Winfried Reiff sowie der frühere Umweltstaatssekretär Werner Baumhauer.

Dem Kreistag gehörte Eisele in der Fraktion des Wählerblocks von 1973 bis 2004 an. Darüber hinaus war er viele Jahre Kreisvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Der Förderkreis der Musikschule aber auch der Heimatverein zählen noch heute auf Dieter Eisele, der einen ungemein vitalen Eindruck macht. Dazu hilft ihm sicher der Sport. Vor allem das Skifahren nicht bloß auf dem Hintertuxer Gletscher. Der Bregenzer Wald ist Dieter Eisele und seiner Frau Birgit schon seit Jahrzehnten Refugium. Dort konnte schon in der stressigen Regentenzeit vom Steinheimer Rathaus eine Auszeit genommen und Erholung getankt werden.