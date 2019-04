Wie funktioniert das Zeitungsmachen? Wie arbeitet die HZ-Redaktion? Was erleben die Redakteure in ihrem Alltag? Einmal in der Woche bietet „Zwischen den Zeilen“ einen Blick hinter die Kulissen.

In den vergangenen Monaten hat sich pm als ein sehr eifriger Mitarbeiter unserer Tageszeitung erwiesen. Nur zu greifen bekam man den Autor nicht so recht. In fast jedem Ressort hinterließ er sein Kürzel und meist waren es nur kurze Meldungen, welche pm zu Papier brachte. Hier noch einmal die Erklärung: pm am Schluss eines Textes steht für Pressemitteilung und damit für alle Ankündigungen und Berichte, welcher eine Zeitung zugesandt werden – zum gefälligen Abdruck wie es früher in den beiliegenden Briefen hieß.

Aber immer wieder stießen sich doch Leser, welche mit den Gepflogenheiten nicht so vertraut sind, an dem Kürzel pm und vermuteten in der Tat einen engagierten Redakteur dahinter.

Deswegen nun eine kleine Umstellung, um mehr Klarheit und Transparenz für die Leser zu schaffen. Größere Texte, welche der Redaktion zugesandt werden, kennzeichnet künftig der Redakteur, der sie kontrolliert und redigiert hat, mit seinem Kürzel. Das können beispielsweise Sportberichte oder derzeit sehr häufig Berichte von Hauptversammlungen sein.

Damit soll nun nicht der Autor um seine Autorschaft betrogen werden. Aber hier immer neue Kürzel wie js, fe, am oder tl für die Vor- und Nachnamen der Verfasser zu verwenden, hilft keinem Leser weiter, da sie nur der Autor selbst richtig deuten kann.Wenn aber der Redakteur sein Kürzel setzt, dann wissen alle Leser, wer den Text bearbeitet hat und können sich bei Kritik oder Fragen direkt an diesen wenden. Um die Urheberschaft klar zu kennzeichnen, schreibt die Redaktion zudem die Quelle der Information in den Text, also beispielsweise eine Pressemitteilung oder eine Vereinsinformation. Eine Ausnahme gibt es unter anderem im Sport, wo es Stammberichterstatter bei der Vielzahl von Sportereignissen gibt, die regelmäßig schreiben und die auch unter ihrem Kürzel bekannt sind.

Keine Veränderungen gibt es bei den Texten, die von den Redakteuren oder freien Mitarbeitern der HZ geschrieben werden. Sie werden weiterhin mit dem Namen des Verfassers veröffentlicht. Günter Trittner