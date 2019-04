Rund ums Rathaus waren Stände aufgebaut.

Das hat Tradition: Am 23. April feiern die Niederstotzinger ihren Georgi-Markt – am Tag des heiligen Georg. Rund ums Rathaus bieten dann Händler ihre Waren an. Außerdem stehen Fahrgeschäfte für die kleinen Marktbesucher bereit. Auch gestern wurde das Angebot gerne genutzt.