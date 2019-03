Internationaler Frauentag Die Zukunftsinitiative lädt in die Hammerschmiede ein

Die Zukunftsinitiative lädt in die Hammerschmiede ein

Königsbronn / pm

Beim Treffen in der Hammerschmiede berichtet Ellen Oberdorfer.

Anlässlich des internationalen Frauentages am Freitag, 8. März, findet nach mehrjähriger Pause auch in Königsbronn wieder eine Veranstaltung von Frauen für Frauen statt. Ab 15 Uhr lädt die Zukunftsinitiative Frauen jeden Alters zu einem Kaffeenachmittag in die Hammerschmiede ein. Kinderbetreuung wird angeboten.

Außerdem berichtet Ellen Oberdorfer an diesem Nachmittag über ihren Einsatz für verschiedene Hilfsprojekte. Neben der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ organisiert Oberdorfer zahlreiche Sammlungen etwa von Kinder- und Erwachsenenkleidern sowie Grundnahrungsmitteln zugunsten armer Kinder und Erwachsener.

Daneben verschickt sie regelmäßig handgemachte Dinge wie Kuschelkissen, Babyschlafsäckchen, Socken und Mützen und organisiert Fahrten und Transporte von Hilfsgütern, beispielsweise an Waisenkinder, Seniorenheime, Kindergärten und Behinderteneinrichtungen in Rumänien.

Die Idee für die Veranstaltung am internationalen Frauentag stammt von Heidi Hartig vom Arbeitskreis Wir-Gefühl der Zukunftsoffensive. Unterstützt wird sie dabei von Brigitte Klier vom Arbeitskreis Service-Standort und Jennifer Eckert vom Arbeitskreis Jugend.