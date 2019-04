Bei der jüngsten Hauptversammlung hat Ottmar Wagner die Geschicke der TSV übernommen und Ulrich Herkommer nach zwölf Jahren an der Spitze abgelöst. Jedoch konnten nicht alle Ämter neu besetzt werden.

Was nützen die besten Ideen, wenn wir niemanden finden, der hilft, sie umzusetzen?“ Mit dieser Frage spielte Ulrich Herkommer bei der Hauptversammlung der Turn- und Sportvereinigung Herbrechtingen ganz klar auf die schwierige Suche nach Nachfolgern für die Vorstandschaft an. Zumindest, was seine Nachfolge angeht, hatte Herkommer als bisheriger Vorsitzender vorgesorgt. Denn bereits im vergangenen Jahr hatte er sich mit Ottmar Wagner gesetzt, um vorzufühlen, ob dieser sich eine Amtsübernahme vorstellen könnte.

„Mir war von vornherein klar, dass das gewisse Einschränkungen bedeutet“, so der 65-Jährige gegenüber der HZ. Aber er habe eine sinnvolle Aufgabe gesucht fühle sich rüstig genug, die Geschicke des Vereins zu lenken. Dazu habe er sich seit November 2018 angesehen, wie die TSV tickt, sei bei Abteilungsversammlungen und anderen Treffen dabei gewesen und schließlich zu dem Entschluss gekommen: „Ich mach’s.“ Vor seiner Rente war Wagner, der seit sechs Jahren in Herbrechtingen lebt, Schichtarbeiter: „Dadurch habe ich nie viel Zeit gehabt, um in einem Verein aktiv zu sein.“ Doch das könne er ja nun nachholen.

Engagement zahlt sich aus

Wagners monatelanges Mitlaufen lohnte sich, denn bei der Hauptversammlung wurde er einstimmig gewählt. „Ich hoffe, dass ich die Erwartungen erfüllen kann“, so der neue Vorsitzende. Sein Vorgänger Herkommer beendete mit dieser Amtsübergabe seine zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die TSV. Bürgermeister Dr. Bernd Sipple verabschiedete ihn mit lobenden Worten: „Sie haben durch ihre ausgleichende Art und Ruhe für brauchbare Ergebnisse auch in komplizierten Situationen gesorgt.“ Außerdem dankte er Herkommer für die vielen tollen Veranstaltungen der TSV, an die er sich gerne erinnere. Die Zusammenarbeit sei stets zielgerichtet im Hinblick auf die neue Halle gewesen, die ein Vorzeigeobjekt werde.

Für Herkommer ist die Halle „ein Kracher“ und landauf, landab müsse man nach einer solchen Sportstätte suchen. Er dankte dem Gemeinderat, „dass wir unsere Ideen einbringen konnten“ und appellierte an die TSV-Mitglieder, beim Tag der offenen Tür im September aktiv für neue Mitglieder zu werben.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet, scheint das auch notwendig, da die Mitgliederzahlen rückläufig sind: Zum Jahreswechsel waren es 1743 Mitglieder und damit 52 weniger als im Vorjahr. Insgesamt sei der Verein jedoch mit seinen vielen Abteilungen ganz gut aufgestellt. Vor allem im Jugendbereich sei man dank diverser Kooperationen mit Schulen und Kindergärten sehr erfolgreich. Das Kinderturnen beispielsweise erfreue sich großen Zulaufs, und in der Leichtathletik gebe es tolle Angebote für Bambinis und Schüler.

Stolz ist man bei der TSV aber auch auf die Erwachsenen, zum Beispiel auf die die erste Damenmannschaft der Handballer, die sich den Klassenerhalt in der Landesliga sicherten, oder eine weibliche Jugendmannschaft im Volleyball, die württembergischer Vizemeister wurde.

Trotz der sportlichen Erfolge blieb die Suche nach Nachfolgern am Ende mühselig. So konnte die TSV keinen Nachfolger für die aus dem Amt scheidende Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Heide Hartner finden. Auch die Stelle des Jugendleiters bleibt weiterhin vakant. Als Stellvertreter im Bereich Finanzen indes wurde in Abwesenheit Paul Schneider gewählt. ek