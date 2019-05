Laut Experten des Regierungspräsidiums Stuttgart sind Enten der Grund für die braune Färbung des Wassers.

Fünf Jahre sind vergangen seit das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) den Eisweiher im Eselsburger Tal sozusagen für sich auf Eis gelegt hat. Im Spätherbst 2013 waren noch die Seerosen und der Ochsenfrosch als nicht standortgetreu aus dem Eisweiher entfernt worden, bevor 2014 die Renaturierungsmaßnahmen – in die allein bei den Herbrechtinger Krautgärten 1,3 Millionen Euro flossen – endgültig abgeschlossen waren.

Seither verfolgt die Bevölkerung aufmerksam, wie sich der Eisweiher entwickelt. Jüngst merkte einer der Stadträte im Gemeinderat an, dass der Teich tief braun und wohl von allem Leben verlassen sei.

Der Eisweiher im Eselsburger Tal ist kein Sportplatz Von der Fläche her würde er sehr gut passen, aber das Stuttgarter Regierungspräsidium würde ein Eisstockschießen auf dem Teich im Eselsburger Tal nicht zulassen.

Experten geben Entwarnung

Nach einem vor-Ort-Termin heißt es in einer Pressemitteilung des RP: „Die Entwicklung des umgestalteten und entschlammten Eisweihers im Naturschutzgebiet Eselsburger Tal überlassen wir der natürlichen Sukzession. Wie erwartet siedeln sich inzwischen an den Standort angepasste Tier- und Pflanzenarten von alleine wieder an. Insbesondere die Flachuferbereiche weisen eine gute Entwicklung auf und dienen zum Beispiel als Laichhabitat für Teichfrösche.“

Zur Farbe des Wassers wurde mitgeteilt, dass dieses zeitweise trübe und braun erscheine. Das sei auf im Flachwasser gründelnde Wasservögel, vor allem Stockenten, zurückzuführen und stelle keine Gefährdung für den Eisweiher dar.