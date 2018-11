Kreis Heidenheim Die Stellenbesetzungen ist schwierig

Kreis Heidenheim / HZ

Mehr Ausbildung und die Integration Geflüchteter soll dem zunehmenden Fachkräftemangel in den Betrieben entgegen wirken. 1100 Ausbildungsplätze im Bereich der Handwerkskammer Ulm sind frei.

Fast die Hälfte der Betriebe in Baden-Württemberg, die im vergangenen Jahr neue Mitarbeiter suchten, brauchen noch immer Verstärkung und konnten die offenen Stellen nicht besetzen. Nur jeder fünfte Betrieb (19 Prozent) hat unproblematisch neue Mitarbeiter gefunden, knapp zwei von fünf mussten länger suchen (37 Prozent). Bei 44 Prozent verlief die Suche ergebnislos.

Das sind die wesentlichen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Handwerkskammer Ulm unter ihren Betrieben, die über die Dachorganisation des abladen-Württembergischen Handwerkstages (BWHT) in allen Kammern in Baden-Württemberg mit mehr als 1500 befragten Betrieben durchgeführt wurde. „Bis 2030 werden in der deutschen Wirtschaft 10 Mal mehr Menschen mit einer beruflichen Ausbildung gebraucht als solche mit einer akademischen Ausbildung“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, „Der Fachkräftebedarf wird uns auch weiterhin begleiten. Gut ausgebildete Handwerker werden dauerhaft sehr gefragt sein.“

Hohe Auslastung

Die Handwerksbetriebe in Oberschwaben sind zu knapp 58 Prozent mit 81 bis 100 Prozent mit Aufträgen ausgelastet, mehr als 20 Prozent arbeiten über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus. Die Betriebe im Alb-Donau-Kreis, Biberach und Ulm sind zu knapp 54 Prozent mit 91 bis 100 Prozent mit Aufträgen ausgelastet, knapp 21 Prozent arbeiten über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus. In Ostwürttemberg ist mehr als jeder zweite Betrieb mit 91 bis 100 Prozent mit Aufträgen ausgelastet, 16 Prozent arbeiten über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus.

Auftragsbücher voll

Die Kapazitätsgrenze sind die Fachkräfte. Trotz des fünften Jahres hintereinander mit einem Zuwachs beiden neuen Ausbildungsverhältnissen standen im Bereich der Handwerkskammer Ulm noch rund 1100 Ausbildungsplätze zum Ausbildungsstart zwischen Ostalb und Bodensee zur Verfügung. „Die Auftragsbücher sind voll und die Kundenanfragen steigen. Wir wollen und können gerne noch mehr junge Menschen ausbilden“, so Mehlich. Geflüchtete Menschen gehören neben Abiturienten zu den am stärksten wachsenden Gruppen im Handwerk. Im Kammergebiet haben sich dieses Jahr 211 geflüchtete Menschen für eine handwerkliche Ausbildung entschieden; das sind knapp 8 Prozent der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Die Umfrage belegt den großen Integrationswillen des Handwerks: Knapp 40 Prozent der Betriebe in Baden-Württemberg sind bereit, Geflüchtete bzw. Migranten ohne Fachkenntnisse einzusetzen oder auszubilden. Desweiteren wird die Handwerkskammer in den nächsten Jahren besonders die hohen Zahl der Studienabbrecher bearbeiten, um den hohen Bedarf im Handwerk zu stillen. „Unser Problem ist auch die hohe Fluktuation raus aus dem Handwerk. Etwa zwei Drittel verlassen das Handwerk im Laufe ihres Berufslebens wieder trotz hervorragender Perspektive“, betont Mehlich. Mehr als jeder zweite Handwerksbetrieb greift bei der Mitarbeiterbindung mittlerweile auf übertarifliche Bezahlung oder eine betriebliche Altersvorsorge zurück. Viele Betriebe wollen verstärkt bestimmte Personengruppen, wie Berufsrückkehrer (54 Prozent), Studienaussteiger (35 Prozent) und Frauen (51 Prozent), ansprechen. „Dieser Arbeitsmarkt wird die Beschäftigungsbedingungen der Mitarbeiter in den nächsten Jahren weiter verbessern. Das Handwerk ist eine Wachstumsbranche.“, so Mehlich.