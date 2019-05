Themen in diesem Artikel Europawahl Gemeinderatswahl

Auch die Ortschaftsräte in den Gemeinden Dischingen, Gerstetten und Nattheim wurden neu besetzt. Das sind die vorläufigen Ergebnisse.

Europawahl, Kreistags- und Gemeinderatswahl – in drei Kreisgemeinden hatten die Bürger am Sonntag aber noch eine vierte Wahl: die Entscheidung über die Zusammensetzung der Ortschafträte in Dischingen, Gerstetten und Nattheim. So war schon allein in Dischingen über die Gremien in sechs Teilorten zu befinden.

Die höchste Wahlbeteiligung kam hier in Trugenhofen zustande. 76,3 Prozent der 135 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Den Wohnbezirk Trugenhofen werden im Ortschaftsrat Erika Wiedmann (79 Stimmen), Ruth Hiller (66), Günter Lang (64), Oliver Herzeg (64) und Clemens Ernst jun.(60) vertreten, den Wohnbezirk Schloss Taxis Peter Klipphahn (63).

In Dunstelkingen bewarben sich mehrere Gruppierungen bei einer Wahlbeteiligung von 73,6 Prozent und 409 Wahlberechtigten. Dies waren im Wohnbezirk Dunstelkingen der Wählerblock Dunstelkingen, für den Harald Saur (408), Verena Junginger (198) und Reinhold Kehrle (146) gewählt wurden, und die Freie Wählerblockvereinigung Dunstelkingen, für die Bernd Pappe (303) und Markus Behnle (238) im Rat sitzen werden. Im Wohnbezirk Hofen traten die Unabhängigen Wähler an, die Uwe Arnold (150) im Ortschaftsrat haben werden.

Von den 359 Wahlberechtigten aus Demmingen gaben 73,5 Prozent ihre Stimme ab. Bei den Freien Wählern wurden für den Wohnbezirk Demmingen Stefan Kragler (313), Günter Schmid (193), Karlheinz Zeyer (135) sowie als Ausgleichssitz Jürgen Kränzle (128) gewählt. Für die Unabhängigen Wähler im Wohnbezirk Demmingen sind Georg Wörner (148) und Bettina Lindner (139) Mitglieder des Ortschaftsrats, im Wohnbezirk Wagenhofen ist Patrick Dänner (183) gewählt.

71,2 Prozent der 379 Wahlberechtigten aus Frickingen haben abgestimmt und dem Ortschaftsrat folgende Zusammensetzung beschert: für den Wohnbezirk Frickingen Gerhard Baum (193), Richard Faußner (193) und Bernd Eberle (183), für den Wohnbezirk Katzenstein Gerhard Beer (205) und Miriam Schmid (83), für den Wohnbezirk Iggenhausen Ruben Büttner (180).

In Ballmertshofen waren 358 Einwohner wahlberechtigt und 67 Prozent davon gaben ihre Stimme ab. Gewählt wurden Stefan Haußmann (191), Markus Schmid (185), Werner Koths (162), Kurt Wöller (159), Peter Fischer (130) und Steffen Bernhard (130).

Bei 60,9 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Eglingen, 499 Einwohner waren wahlberechtigt. Für den Wohnbezirk Eglingen sind von den Freien Wählern Günter Burger (380), Johannes Baur (325), Martin Palatzky (201) und Egwin Grinbold (136) gewählt worden, von den Unabhängigen Wählern Eglingen Martin Bäurle (293), Hannah Engel (292) und Veronika Schiele (221). Für den Wohnbezirk Osterhofen gehört Manuel Billich (160) von den Unabhängigen Wählern dem neuen Ortschaftsrat an.

Ergebnisse in Gerstetten

Auch in Gerstetten wurden vier Ortschaftsratsgremien am Sonntag neu gewählt. In Dettingen gaben 65,6 Prozent der 1663 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Für die Freie Wählervereinigung (FWV) wurden gewählt: Anette Lindenmaier (1496), Hans Neuburger (1337), Hans-Jürgen Stängle (734), Tobias Hofherr (468), Max Hartmann (355). Für die Kommunale Wählergemeinschaft (KWG): Silke Schock (1230), Jan Kupferschmid (825), Andreas Becher (584), Dagmar Schröm (491). Grüne und Unabhängige: Hans Mailänder (636).

In Gussenstadt machten 66,1 Prozent der 1126 Wahlberechtigten ihr Kreuzchen. Für die FWV werden im Ortschaftsrat sitzen: Werner Häcker (980), Thomas Thierer (819), Jonas Mauthner (501), Jürgen Pfefferle (477), Ingrid Thierer (423), Elke Schwarz (354), Jochen Klaus (322). Für die KWG: Georg Jäger (530), Benedikt Dzimbowski (336). Grüne und Unabhängige: Hansjörg Köpf (604).

In Heldenfingen gingen 62,2 Prozent der 818 Wahlberechtigten an die Urne. Für die FWV wurden gewählt: Holger Banzhaf (315), Steffen Junginger (305), Paul Großhans (179). Für die Unabhänige Liste Heldenfingen (ULH): Roland Fetzer (768), Klaus Steinat (387), Matthias Bosch (359), Anette Stümpfig-Leurle (242), Herbert Bosch (180), Georg Dauner (179), Inge Schleusener (179).

Die höchste Wahlbeteiligung in der Gemeinde Gerstetten hatte Heuchlingen mit 71,7 Prozent (678 Wahlberechtigte). Für die Heuchlinger Bürgerliste wurden gewählt: Marianne Renner (351), Jochen Wöhrle (348), Elke Pappe (303), Franz Kraus (249), Armin Leber (248), Tanja Goll (242), Anja-Kathrin Hitzler (242), Frank Streit (236).

Ergebnisse in Nattheim

Zwei neue Gremien galt es in der Gemeinde Nattheim zu besetzen. In den Ortschaftsrat Auernheim/Steinweiler wurden für die Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) Wolfgang Bernhard (629 Stimmen), Nico Fröhlich (384), Hans Baamann (322), Bernhard Heimrich (296) und Sabrina Reinhardt (185) gewählt. Für die Freie Wählervereinigung (FWV) werden Holger Strauß (430), Herbert Schmid (373) und Michael Hausy (361) im Ortschaftsrat sitzen. 748 Bürger waren wahlberechtigt, 537 gingen zu den Wahlurnen (Wahlbeteiligung von 71,8 Prozent).

In Fleinheim lag die Wahlbeteiligung bei 65,2 Prozent – 249 der 382 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Gewählt wurden für die neue Gemeinsame Liste Fleinheim (GLF): Wolfgang Hetzel (190), Joachim Bayer (187), Tobias Albrecht (175), Marcelo Stenzl (174), Stefan Joos (168) und Claudia Bengelmann (154).