Die Nattheimer Landfrauen wollen sich auch dieses Jahr wieder an vielen Veranstaltungen beteiligen.

Zu den Nattheimer Landfrauen zählen derzeit 160 Mitglieder. Bei der Hauptversammlung wurden nun einige von ihnen geehrt. Für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit: Inge Junginger, Claudia Bengelmann, Sabine Joos, Karin Wiedmann-Riek und Alexandra Joos; für 30 Jahre: Hildegard Mokry-Schmid, Heidrun Palinkas, Edeltraud Zembrod, Gertrud Zimmermann und Frieda Schwarz.

Junge Landfrauen auch aus Nattheim

Weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Vorstellung der neu gegründeten Gruppe Junge Landfrauen. Wie Miriam Ritzel berichtete, haben sich bereits 13 Nattheimer Mitglieder der neuen Gruppe angeschlossen. Infos zum Programm gibt es per E-Mail an junge-landfrauen-nattheim@gmx.de.

Lob vom Bürgermeister

In einem kurzen Rückblick beleuchtete Vorsitzende Petra Rößler die Schwerpunkte des vergangenen Jahres. Außerdem gab sie einen Ausblick auf das kommende Jahr. Thema für 2019 ist: „Weichen stellen für morgen – Zukunft gestalten“.Beteiligen werden sich die Landfrauen außerdem bei verschiedenen Veranstaltungen in Nattheim, etwa der Seniorenfeier, dem Kreisbauerntag am 17. Mai und dem Breamahock am 7. Juli. Bürgermeister Norbert Bereska bedankte sich für diesen vielfältigen Einsatz der Landfrauen. Zeit für andere aufzubringen sei sinnstiftend für die Gemeinschaft.

Im Anschluss an die Regularien hielt Lothar Hänle, Öffentlichkeitsreferent des Kreisabfallwirtschaftsamtes, noch einen Vortrag über Plastikmüll.