Ob es am Wetter lag? Zu sehen gab es jedenfalls einiges in der Langen Straße am verkaufsoffenen Sonntag. Doch der Andrang hielt sich in Grenzen.

Am Sonntag spielten die Wolken über Herbrechtingen Schach. Mal waren die weißen am Zug, dann Schwarz. Die Ungewissheit, welche Seite sich am Ende durchsetzt, war den Händlern und Ausstellern am verkaufsoffenen Sonntag nicht gerade zuträglich. Überschaubar war die Zahl derer, welche durch die Autoschau auf der Langen Straße bummelten oder sich bei zehn Grad Außentemperatur und frischem Wind lieber in den Geschäften umschauten. „Ihr hättet besser Glühwein gemacht“, meinte ein Gast, der sich im offenen Zelt der Wasserratza Hexa zu Kaffee und Kuchen niedergesetzt hatte.

Dabei gab viel zu sehen, konnte man vieles kennenlernen. In der Reihe der Spezialfahrzeuge machte auf der Langen Straße sicher ein großes Abschleppfahrzeug der Firma Butsch das Rennen.

Mehr als einen Blick wert war sicher auch der Oldtimer-Bus an der Brückenstraße, wo man - neu - Gin testen und kaufen konnte. Wie gewohnt war aber auch dieser verkaufsoffene Sonntag ein Ort der Begegnung und die Fußgängerzone eine Gesprächszone.