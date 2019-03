Bei der siebten Auflage der Veranstaltung haben rund 230 Personen über Europa diskutiert. Hauptredner war Baden-Württembergs Europa-Minister Guido Wolf.

Das Thema der Königsbronner Gespräche war dieses Jahr wirklich passend gewählt: Während in Großbritannien am Samstag Tausende Menschen auf die Straße gingen, um für ein zweites Brexit-Referendum zu demonstrieren, die SPD ihr Programm für die Europawahl beschloss und auch in Deutschland der Protest gegen die neue Urheberrechtsreform auf die Straße getragen wurde, diskutierte man in der Hammerschmiede über die Europäische Union vor der im Mai anstehenden Wahl. „Perspektiven für Sicherheit und Wirtschaft in unserer Heimat“ lautete der Titel der mittlerweile siebten Ausgabe der Königsbronner Gespräche.

Aktueller geht es also kaum, Europa geht jeden etwas an. Egal ob Mitglied der Deutschen Bundeswehr, die ja in Gestalt des Bildungswerks des Deutschen Bundeswehrverbands (Karl-Theodor-Molinari-Stiftung) und der Bundesakademie für Sicherheitspolitik neben dem Bundestagsabgeordneten und Obmann für Außenpolitik der CDU/CSU-Fraktion Roderich Kiesewetter zu den Veranstaltern des Formats gehört. Egal ob Unternehmer, Schüler, Rentner. Zu Europa sollte jeder etwas zu sagen haben. Vor allem jetzt, exakt zwei Monate vor der Wahl des neuen Europaparlaments.

Wahlbeteiligung steigern

Eine Schicksalswahl wie der Hauptredner des Tages, Baden-Württembergs Justiz- und Europaminister Guido Wolf, den rund 230 Zuhörern in einer durchaus leidenschaftlichen Ansprache zu verstehen gab. „Die kommenden Monate werden Europa verändern“, sagte Wolf und meinte damit nicht nur die Folgen des Austritts der Briten. Ende Mai, so Wolf, werde sich zeigen, ob die Mehrheit des Parlaments pro-europäisch eingestellt bleibe oder ob die Fliehkräfte des Protektionismus stärker werden.

Die enttäuschende Wahlbeteiligung von 43 Prozent in 2014 jedenfalls müsse übertroffen werden, appellierte Wolf. Allein schon um denjenigen entgegenzustehen, die „uns einreden wollen, sich gleichzeitig als Deutscher und Europäer zu verstehen, gehe nicht“. Gefragt sei hier auch und vor allem die junge Generation, die die Vorteile der Union als selbstverständlich empfinde. „Es muss auch selbstverständlich werden, für diese Selbstverständlichkeit zu kämpfen!“

Hilft eine europäische Armee?

Allerdings, so Wolf, wisse er auch, dass sich die Europäische Union nicht um alles kümmern sollte bzw. müsse – sondern an den Stellen aktiv werden müsse, wo es für die Bürger einen Mehrwert gebe. Als Beispiel nannte der Minister etwa die Außen- und Sicherheitspolitik, eine Vereinheitlichung der in den einzelnen Ländern eingesetzten Waffensysteme und langfristig eventuell sogar eine europäische Armee wie sie der französische Präsident Emmanuel Macron fordert.

Exakt über jene Themen hatte das Publikum der Königsbronner Gespräche am Vormittag bereits ausgiebig mit den Referenten debattiert. Als Grundlage diente unter anderem ein Vortrag von Generalleutnant Markus Laubenthal. Als Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im Bundesministerium der Verteidigung gab er einen Überblick über Ausrüstung und Aufgaben der Bundeswehr – von Terrorismusbekämpfung über Cyber-Abwehr bis hin zu neuen Arbeitsfeldern im Weltraum. „Deutschland muss mehr investieren, sonst sind diese Aufgaben nicht zu bewältigen“, gab Laubenthal zu bedenken.

Modernisierung erwünscht

Warum man denn alle Aufgaben gleichwertig behandeln müsse, wollte eine Schülerin von ihm wissen. „Ist es nicht besser, Abstriche zu machen?“ Seitens des Generalleutnants kam hier ein klares „Nein“. Die Priorisierung von Aufgaben, so Laubenthal, habe die Bundeswehr ja erst in die aktuelle Lage gebracht: Bei der Ausstattung der Wehr bestehe erheblicher Modiernisierungsbedarf. Daher gelte jetzt: „Wir müssen uns für alle Fälle angemessen aufstellen.“

Dass die deutsche Bevölkerung derlei Meinungen und Entscheidungen von Politikern nicht immer nachvollziehen kann, liege vermutlich auch an mangelnder Information bzw. Kommunikation. „Abgeordnete müssen mehr über die Mehrfachherausforderungen sprechen“, gestand Roderich Kiesewetter ein. Und das nicht nur beim Thema Bundeswehr. Wie auch am Nachmittag („Wirtschaft im europäischen Binnenmarkt – Zukunftschancen für unsere Region“) durch zahlreiche Wortmeldungen und Fragen aus dem Publikum deutlich wurde, gibt es noch viele weitere Themen, über die man sich als Europäer heutzutage Sorgen macht. Chinas Vorgehen in Bezug auf die neue Seidenstraße etwa, das unvorhersehbare Verhalten des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, die Digitalisierung, die Urheberrechtsreform, den Umgang mit Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt, eine Steuerreform und, und, und.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit

Herausforderungen und Unklarheiten en masse also. Das war am Ende der Königsbronner Gespräche allen Teilnehmern bewusst. Und die Erkenntnis: Bis zur Europawahl bleibt nicht mehr genügend Zeit, Lösungen zu finden. Vielleicht aber haben die Königsbronner Gespräche beim einen oder anderen dazu beigetragen, die Sichtweise des Gegenübers besser nachvollziehen zu können? Zum Nachdenken angeregt? Oder vielleicht sogar dazu animiert, zur Wahl zu gehen? Schlecht wär’s nicht.

